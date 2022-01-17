  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!

Diyanetten 'Hz. Adem ve Hz. Havva' tepkisi: En hafif tabirle...

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! FETÖ'nün hala faaliyet gösterdiği Arnavutluk'a uyarı!

İYİ Parti'de şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Akşener Fun Club'a döndü!

Korkunç iddia: Rusya, 3. Dünya Savaşı’na neden olacak hazırlık yapıyor!

En zenginler listesi açıklandı! Listede dünya gelirinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip bu küreselci aileler neden yok?

Leman Sam ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusu!

Dikkat çeken Omicron açıklaması: Son olabilir

İstanbul'da korkunç olay! Hamile hemşireye tekmeli saldırı

Ülkenin Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama: Erdoğan dediklerini yapan biri!
İSLAM Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham
İSLAM

Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

Cemil Kılıç, şarkıcı Sezen Aksu'nun insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile eşi Hz. Havva'ya yönelik "cahiller" hakaretine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:06:37 - 2022-01-17 23:06:37
Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

 Yeniakit.com.tr 

Şarkıcı Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem'e ile Hz. Havva'ya yönelik hadsiz hakareti, kamuoyunda infiale sebep olurken, laikçilerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, Aksu'ya destek verdi.

Yüce Kur'an'da, Hazreti Adem'e bütün isimlerin Cenab-ı Allah tarafından öğretildiği buyurulurken, Cemil Kılıç, Cenab-ı Allah'ın eğittiği Hazreti Adem ile eşi Hz. Havva annemize hakaret eden Aksu'yu destekleyip, ona tepki gösterenleri hedef aldı.

Kılıç, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Egemen dini inanca göre Hz. Adem ile Hz. Havva cahillik edip cennette şeytana uyarak günah işlemediler mi? O nedenle Allah onları cennetten çıkarıp dünyaya göndermedi mi? Sezen Aksu'ya neden kızıyorsunuz anlamıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasanali köse

Alin size bir münafik daha ulan …. sen okudun onu bir söylesene Hz Adem aleyhisselam bklgisiz cahil diyenler Kuran Kerimin ayetini inkar ediyor demektir biz ona herseyi ögrettik diye bize haber Rabbimize hamd olsun bir …. Allahu Teala küfrünü artirsin
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay