Hadsizliğe bak! Milletin parasıyla devlete küfür

Mustafa Durmaz İstanbul

Üniversite kampüslerini devlet düşmanlığı yuvasına dönüştürmeye çalışan sözde akademisyenlere bir yenisi daha eklendi. İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Konan’ın sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfüre varan hakaretler yönelttiği, FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Fetullahçılar tarafından montajlanmış ses kayıtları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “başçalan”, “hırsız” gibi ağır hakaretler savuran Konan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a da iğrenç sözler sarf ettiği belirlendi.

Erdoğan’ı idamla tehdit etti

İnönü Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Necdet Konan’ın “facebook.com/necdet.konan.96” uzantılı sosyal medya adresinde, skandal paylaşımlar yer alıyor. Sözde akademisyen Necdet Konan, 4 Nisan 2019 tarihli paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şu sözlerle tehdit ediyor: “İktidardan düşürüldüğü gün yüce divana çıkarılıp işlediği savaş suçlarından DAEŞ’e gönderdiği tırlarca silah yardımından ve ailecek yaptığı milyar dolarlık vurgunlardan cezalandırıldığında da gözlerini böyle dehşete açacak.” Konan, millet tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit ederek, 13 Mayıslı skandal paylaşımında şöyle diyor: “RTE’nin olduğu ülkede hiçbir şey güzel olamaz. Yargılanıp asıldığı gün Türkiye’ye güneş doğacak.” 22 Nisan tarihli paylaşımında, Erdoğan’a ait çirkin karikatürü paylaşan Konan, “17 yıldır zehir saçan dilin koparılması lazım. O da yakında olacak” derken, 12 Nisan’da ise “Hırsız Erdoğan hırsız damadı Berat Albayrak gitmeden ekonominin düzelmeyeceğini anlamayan kaldı mı?” şeklinde galiz ifadeler kullanıyor.

Bakan Albayrak’a da saldırdı

17 Mayıs 2019’da ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vatandaşın evini ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Necdet Konan, “İstanbul seçimlerini kazanmak için hırsız damadı da hırsız kayınbabası gibi fakir ailelerin sofralarında medyatik pozlar vererek halkı kandırmaya çalışıyor” ifadelerini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da alçak ifadelerle hedef alan Konan, 28 Nisan’da şunları söylüyor: “Fahrettin Altun denen bu zavallı satılık Aktrol, akademik camianın yüz karasıdır. Hiçbir değeri olmayan, uyduruk yayınlarla unvan alamayınca ruhunu RTE’ye satarak yalakalıkla hızla profesör yapılmıştır.” 30 Nisan’da da “Akademisyenler olarak bizler de adalete inanıyoruz ama din tüccarı Erdoğan’ın satın aldığı Türk yargısına ve yargıçlarına asla güvenmiyoruz” sözlerini sarf ediyor.

İşte o alçak paylaşımlardan bazıları:

12 Nisan: “Harami Erdoğan’ın günlük harcaması 1 milyon 800 bin Türk Lirası. Bir bilim insanı ömrü boyunca maaşını biriktirse bu parayı kazanamaz. Diplomasız bir başçalana harcanan paraya yazıklar olsun.”

14 Nisan: “Vatanını sattı Erdoğan. Vatandaşlığı sattı çok mu?”

15 Nisan: “Başçalan Erdoğan için çok iyi bir tekerleme biliyorum.”

26 Aralık 2018: “Erdoğan’ın inancı dahil her şeyi yalan. 17 yıldır tüccarlığı bırakmadı, bırakmıyor. Çünkü din tüccarı.”

10 Temmuz 2018: “15 Temmuz kahramanlık zaferi değildir. Kontrollü bir kalkışmadır. Erdoğan ve AKP zihniyeti, sahte bir darbe ile sahte kahramanlıklar türeterek, kan dökmeyi bile göze alarak ülkenin yönetim sistemini değiştirdi. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak, savaş suçlusu olarak yargılanacaklar.”

26 Mart: “Namus kavramının Bahçeli’de olmadığı bilinen bir gerçek. Bahçeli hırsız Erdoğan’ın stepnesinden başka bir şey değil.”

9 Ocak: “Cumhurbaşkanı Danışmanı Mariam Kavakçı hangi konuda yardımcı olacak? Anlaşılan cumhurbaşkanına çok güzel s*solar çekecek!”

20 Nisan: “En korkulması ve dikkat edilmesi gereken nesil AKP zihniyetinin yetiştirdiği nesildir.”

23 Kasım 2018: “Akşam, Star, Güneş, Vatan ve Sabah adlı kalemleri satılık ahlak yoksunu müsveddelerin manşetleri hep aynı. Hiç şaşırmadım”