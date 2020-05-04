Hadislerle aile! Saliha kadın sevindirir
Peygamber Efendimiz, ailenin önemine ilişkin şöyle buyurmuştur, "Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.” (Müslim, Radcı', 61)
-“Allah’ın hanım kullarına vurmayın! (Bu gece) Muhammed’in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikâyetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değillerdir.” (Ebû Dâvûd)
-“Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu muhafaza eder.” (İbn-i Mâce)