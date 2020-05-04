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Dini Bilgiler

Hadislerle aile! Saliha kadın sevindirir

Peygamber Efendimiz, ailenin önemine ilişkin şöyle buyurmuştur, "Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.” (Müslim, Radcı', 61)

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:27:00 -
Hadislerle aile! Saliha kadın sevindirir

-“Allah’ın hanım kullarına vurmayın! (Bu gece) Muhammed’in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikâyetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değillerdir.” (Ebû Dâvûd)

-“Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu muhafaza eder.” (İbn-i Mâce)

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