Hadislerle aile! Evlenme imkanı olan evlensin

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum,30/21)