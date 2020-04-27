Hadislerle aile! Evlenme imkanı olan evlensin
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum,30/21)
-“Ey gençler topluluğu! Evlenme imkânı olanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkânı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun, o kimse için şehveti kesici özelliği vardır.” (Buhârî)
-“Ailenin senin üzerinde hakkı var!” (Ebû Dâvûd)