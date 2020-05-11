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Dini Bilgiler

Hadislerle aile! Annene saygısızlık yapma

Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor, “Allah’a ibadet edin ve o’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa Suresi/36)

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:39:00 -
Hadislerle aile! Annene saygısızlık yapma

-“Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür: Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak!” (Müslim)

-Allah Rasûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne-babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhârî)

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