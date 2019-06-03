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Hadislerde dua... Tövbemi kabul et

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor, “Fâcir bile olsa mazlûmun duâsı makbûl olur. Onun kötülüğü ve günahları ise kendi aleyhinedir.”

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:30
Hadislerde dua... Tövbemi kabul et

Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.

> (Tirmizî)

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:30
  1. Tirmizî
  2. Peygamber Efendimiz (sav)
  3. Hadislerde dua

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