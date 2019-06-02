Hadislerde dua
Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor, “Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâkî olacak bir duâsı mestecâb olur.”02 Haziran 2019 Pazar 13:06
Nefsimin eline bırakma
“Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.”
> (Hakim)
Kusurlarımı ört
“Allah’ım! Sürçmelerimi / hatalarımı azalt, ayıplarımı / kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster.”
> (İbn Ebî Şeybe)
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