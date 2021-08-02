'Hadisler bizim kılavuzumuzdur'

14 asır sonra hadisi şeriflere itibar suikastı yapanlar türedi. İttifakla önümüze konulmuş yanlış bir hadisi şerif yoktur. Yani alimler, süreç içerisinde birbirlerinin yanlışlarını ya da yanlış gördükleri noktaları ortaya koymuşlar ve bunu da bir emanet hassasiyetiyle yapmışlar. Tabii birbirini sert eleştiren alimler de olmuştur. Fakat bunlar, ameli konularda bu tenkitlerini yapmışlardır, itikadi değil. Şimdiki nasipsiz bazılarının bunları gerekçe göstererek itikadımıza operasyon yaptıklarını aklımızdan çıkarmayalım. Tamamen cambaza bak durumu...

Kişinin bütün hayatı günah deryasıyla bulanmış olsa fakat itikadı düzgünse Cennete gireceğine inanırız. Benzer şekilde bütün hayatı gıpta edilecek bir düzgünlük de olsa fakat zaruratı diniyye dediğimiz olmazsa olmazlardan birisine inanmazsa, örneğin Cennet yoktur derse ebedi Cehenneme gideceğine inanırız. Allah’ın, Kur’an’da ve Resulullah aracılığıyla bildirdiği hakikatleri iman terazisine koyarak bunu tartmadığınızda aklın almakta zorlandığı bir durumla karşılaşırsınız. Şöyle ki; bir yandan her pisliği işlemiş kişi sonunda Cennete gidecek, diğer yandan iyilik timsali birisi Cehenneme girecek! Bu nasıl olur dersiniz? Müslüman, iman eder. Onun için adı mümindir. Göz önünde olan şeye inanana mümin denmez. Gayb alemine ilişkin ise bilgimiz çok çok sınırlıdır. Bildirildiği kadarıyla biliriz. Aklı kullanmayı aklı kutsamakla karıştırdığınızda ateist birisini Cennete gönderen sözüm ona hocalarla da karşılaşırsınız. Nihayetinde dini bozan da muhafaza eden de alimlerdir. Yoksa örneğin bir marangoz din adına konuştuğunda kim niye itibar etsin ki?



Hadisi şerifler, Kur’an-ı Kerim’in kapalı yönlerini açıklar, sınırlandırılması gereken yönlerini sınırlandırır, genel hükümleri belirgin hale getirir. Hadislere yan gözle bakanlar, ortada duran sorulara cevap vermek için heva ve hevesleriyle cevap vermekten başka çıkar yol bulamayacaktır. Örneğin, zekatı veriniz ayetindeki ölçüyü hadisi şerifler 40’ta bir olarak sınırlar. Hırsızlık yapanın elinin kesilmesi ayetini, hadisi şerifler nereden, hangi elin ve ne kadarının kesileceğini tayin eder. Ölü etini ayet haram kaldığı halde, hadisi şerifler balıkların helal olduğunu bize bildirir. İtiraz edeceklere şunu soralım. Köpek veya eşek etini sadece tiksindiğiniz için mi yemezsiniz?



“O peygamber onlara temiz şeylerin helâl, pis şeyleri de haram kılar” ayet-i kerimesi, Hz. Peygamber’e “pis şeyleri haram kılma” yetkisi vermektedir. Bu, haşa, Allah’a rağmen bir yetki değildir. O’nun bilgisi, onayı ve rızasıyla olmaktadır. Şirk olarak takdim edenler, el çabukluğuyla bizi aldatıyorlar. Allah, Hz. Peygamberin kendisine rağmen bir harekette bulunması halinde O’nu “şah damarından” yakalayacağını haber veriyor. Yapılan zelle dediğimiz küçük sürçmelerle Resulullahın insan olduğunu hatırlatır. “Muhammed içinizden hiç birinizin babası değildir” buyurarak da bizim gibi olmadığını beyan eder. Din adına konuştuğunda bunun biz Müslümanlar için bağlayıcı olduğunu bildirir.



Resulullah’ın yetkisini haşa Allah’a rağmen bir işmiş gibi takdim edenler var. Ne büyük gaflet! Rastladığı bir hadisi tek başına cerh (Bir iddia, fikir ve düşünceyi çürütmek) kriteri yapmak, ilmin canına okumaktır. Kaynağı “Sahihi Bence”, “Sahihi Bana Göre” ya da “Sahihi Hocama Göre” gibi arızalı bir anlayış söz konusu.

Kur’an’daki bir bilgiyi, önceki alimleri de hafife alarak, dayanaksız olarak eleştirip manasını esneterek ve yeni bir mana giydirerek önümüze koyanlar var. Bunlar tefsir yapmış olmuyorlar, tahrif yapmış oluyorlar. Şaz görüşler, ancak şaz adamlardan sadır olur demişler. Rabbim cümlemizi basiret sahibi insanlardan eylesin.