Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti

Ünlü hadis alimi Muhammed Avvame, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, İmam Buhari Külliyesi'ni ziyaret etti.

Avvame ve beraberindeki heyet, Özbekistan'daki temaslarına tarihi Semerkant şehrinden başladı.

İlk olarak Semerkant yakınlarındaki İmam Buhari'nin mezarının bulunduğu külliyeyi ziyaret eden Avvame'yi çok sayıda Özbek ilim adamı karşıladı. Özbek din alimi İsmail Muhammed Sadık'ın refakatinde külliyeyi ziyaret eden Avvame'ye Özbek vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İMAM BUHARİ’NİN MEZARININ BAŞINDA BUHARİ DERSİ

İmam Buhari’nin türbesini ziyaret ederek dua eden Avvame, burada Özbek ilim adamlarının da bulunduğu topluluğa İmam Buhari’nin Sahih-i Buhari kitabında yer alan hadislerden örnekler okudu.

Avvame, daha sonra Uluslararası İmam Buhari Merkezi’ni ziyaret ederek, burada Kuran-ı Kerim ve hadis ilmi tahsil eden öğrencilere hitap etti.

Avvame burada yaptığı konuşmada İmam Buhari’nin bu topraklarda yetiştiğini ve türbesinin de bu topraklarda olduğuna dikkati çekerek, "Bu memleket, tüm İslam aleminin iftihar ettiği İmam Buhari’yi yetiştirmesinden dolayı haklı olarak gurur duyuyor." dedi.

Avvame, bu coğrafyanın İslami ilimlerin tüm dallarında büyük ilim adamları yetiştirdiğini ifade etti.

İmam Buhari’nin şahsiyeti ve kaleme aldığı eserlerin İslam alemi için önemini vurgulayan Avvame, İmam Buhari’nin eserlerinin tüm İslam mezhepleri ve ekolleri için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti. Avvame, ülke yönetiminin Uluslararası İmam Buhari Merkezi’ni kurarak çok önemli bir çalışma yaptığını vurguladı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Avvame, daha sonra Uluslararası İmam Buhari Merkezi’nin kütüphanesine kendi yazdığı kitapları hediye etti.

Avvame ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Buhara, Karşı, Termez, Taşkent ve diğer şehirlerinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle geçen sene kurulan İmam Buhari Uluslararası Merkezi'nde İslami araştırmaların yanı sıra Kuran-ı Kerim, hadis, fıkıh ilimleri ile hattatlık sanatı öğretilirken, merkez bünyesinde ayrıca müze ve kütüphane faaliyet yapıyor.

MUHAMMED AVVAME KİMDİR?

Halep'te 24 Ocak 1940'ta dünyaya gelen Muhammed Avvame, Halep Şabaniye Medresesi'nden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde okudu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Şabaniye Medresesi Şeri İlimler Enstitüsünde hocalık yapan Avvame, daha sonra Suudi Arabistan'a taşındı. Avvame, Medine İslam Üniversitesi ve Cidde'de Kral Abdülaziz Üniversitesinde dersler verdi.

Ünlü Osmanlı alimi Muhammed Zahid el-Kevseri'nin ilmi çizgisini devam ettiren Avvame'yi, en fazla etkileyen hocaları Şam'ın meşhur muhaddis ve müfessirlerinden Abdullah Siracüddin ve Zahid el-Kevseri'nin en meşhur talebesi Abdülfettah Ebu Gudde oldu.

Avvame, Medine İslam Üniversitesinde İlmi Araştırmalar Merkezi'ni kurduğu gibi Mısır Ezher Üniversitesi Fas'taki Haseniyye Hadis Enstitüsü, Hindistan'daki Hint İslam Fıkıh Birliği gibi akademik kuruluşlarda misafir öğretim üyesi olarak ağırlandı. Ayrıca Malezya, Endonezya, Güney Afrika ve başka ülkelerde Avvame'nin adına kurulmuş akademik araştırma merkezleri bulunuyor.