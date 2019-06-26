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Hadımköy’deki fabrika yangını havadan görüntülendi

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Hadımköy’deki fabrika yangını havadan görüntülendi

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Fabrikayı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
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