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Hadımköy'de feci yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde

İstanbul Hadımköy’de Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:18

Alınan bilgiye göre, Hadımköy’de Sazlıbosna Mahallesi Denizkızı Sokak'ta bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.  

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
  1. İstanbul
  2. Hadımköy
  3. yangın

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