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Hadımköy’de bir plastik fabrikası alev alev yandı

Hadımköy’de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:28
Hadımköy’de bir plastik fabrikası alev alev yandı

Hadımköy’de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Olay saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesinde bir plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın dışında bulunan güvenlik kulübesi henüz bilinmeyen bir neden dolayı yanmaya başladı. Çevresinde bulunan plastik malzemelere de sıçrayan alevler kısa sürede fabrikanın iç kısımlarına kadar ulaştı. Durumu fark eden fabrikadaki işçiler olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Büyük çapta maddi hasar meydana geldi


Fabrika içerisinde çalışan işçiler hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın iki farklı cephesinden söndürme çalışmalarına başladı. Polis ekipleri fabrika çevresine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın içerisinde kontrol altına alındı.


Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevler cep telefonu kameralarına yansıdı.


Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:28
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