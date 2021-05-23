Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında çarpıcı iddia! Belediye başkanlarından şantajla para alıyorlar

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Gazeteci Fatih Tezcan, Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık'ın 'medya gücünü' nasıl şantaj aracı olarak kullandıklarını yıllar önce anlatmış ancak Tezcan'ın sözleri o günlerde dikkate alınmamıştı. Tezcan, Özışık kardeşlerin belediye başkanlarını nasıl köşeye sıkıştırıp onlardan para aldıklarını şu ifadelerle iddia etmişti:

Önce hedef alıp sonra 'seminer yapalım' teklifi!

"Abisi internet sitesinde (İnternet Haber) belediye başkanı görevden alınacak yazıyor. Kardeşi belediye başkanına, 'abim öyle yazdı ama benim site ile ilgim yok' diyor. Belediye başkanı, 'Bunu ne yapmak lazım?' diye soruyor. Kardeşi de 'Burada seminer yapalım' diyor. 'Ne kadar?' diyor başkan. 400 bin lira, 250 bin lira paralar... Yoksa yazmaya devam edeceğiz mesajını veriyor. Belediye başkanı da ne yapsın? Çıkartıyor; 200, 300, 400 bin lira veriyor."

'Bunu alan yazar medyada her gün namus satıyor'

"Belediye başkanlarından şantajla para tokatlayan bu kişi hem gazetede yazıyor hem televizyonda konuşuyor. Bunu yapan yazar 'belediyeler götürüyor' falan diyor. Delirmemek elde değil. Belediye başkanına resmen şantaj yapıyorsun, abi-kardeş. Çete olmuşlar. Birisi internet sitesinde çakıyor diğeri de 'yazıyor, engelliyemiyorum' diyor."

'Sedat Peker'i keklemişler!'

Hakkındaki iddiaları 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' diyerek inkar eden Hadi Özışık'ın Sedat Peker ile yaptığı görüntülü görüşme bizzat Peker'in kendisi tarafından ifşa edilmişti. Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin çalıştığı medya kuruluşları ile yolları ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 'Sedat Peker'i keklemişler. Gitsin kekleyenlerden hesap sorsun' demişti.

İlahi adaletin tecellisi!

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.