Metin Sarıhan kimdir? Metin Sarıhan Hadi Salihoğlu’nun yerine atandı 

Son dakika HSK kararnamesine göre, Hadi Salihoğlu’nun görevi bırakmasıyla boşalan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan getirildi. Peki Metin Sarıhan kimdir?

Yayınlanan 2018 Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesine göre, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yargıtay’a 173 hakim atandı. Böylece Yargı tetkik hakimlerinin sayısı bini aştı.

Adli Yargı kararnamesinde, Emin Doğanay İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı görevinden Bakırköy Hâkimliği’ne, Bilgin Uysal İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na, Reyhan Büyükkılıç İstanbul Anadolu Hâkimi görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı görevine atandı.

İdari yargı atama kararnamesinde ise, Hayrettin Özdemir Ankara Bölge İdare Mah.Üyesi görevinden Ankara Bölge İdare Mah.Daire Başkanlığı görevine, Emine Aktepe Ankara Bölge İdare Mah.Daire Başkanı görevinden Danıştay Savcılığı görevine atandı.