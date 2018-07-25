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Hadi Salihoğlu kimdir nerelidir? Hadi Salihoğlu neden emekliliğini istedi?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu. Peki Hadi Salihoğlu kimdir?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:32
Hadi Salihoğlu kimdir nerelidir? Hadi Salihoğlu neden emekliliğini istedi?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu. Peki Hadi Salihoğlu kimdir? İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı’na bugün yolladığı dilekçe ile emekliliğini istediğini belirtti. Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş’ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul’a geldiğini belirten Salihoğlu, "Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

Salihoğlu şunları söyledi: "Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR?

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, stajını İstanbul'da  yaptı. Göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan Salihoğlu, Çankırı Eldivan,  Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de  çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, son olarak  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Salihoğlu, evli ve 3 çocuk  babası.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Adli Yargı  Kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, "Tek derdimiz adaletli ve tarafsız olmak.  34 senedir bu görevi yürüttük, inşallah bundan sonra da yürütürüz" demişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:32
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