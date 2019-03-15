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Hadi Pazar günü iPhoneXR dağıtacak

Canlı bilgi yarışması Hadi, Pazar günü düzenlenecek yarışmasında son 10 kalan kişiye iPhoneXR’ın sahibi dağıtacağını duyurdu.

15 Mart 2019 Cuma 11:16
Hadi Pazar günü iPhoneXR dağıtacak

Canlı bilgi yarışması Hadi, Pazar günü düzenlenecek yarışmasında son 10 kalan kişiye iPhoneXR’ın sahibi dağıtacağını duyurdu.



Türkiye’nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi’de bu Pazar günü yarışmacıları kıyasıya rekabet bekliyor. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan yarışma, sürpriz hediyesi ile Hadicilerin yüzünü güldürecek. Son 10 kişi kalana kadar devam edecek olan yarışmanın sonunda tam 10 Hadici,10 iPhoneXR’ın sahibi olacak.


Yarışma 17 Mart Pazar akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:16
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