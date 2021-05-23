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Gündem Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!
Gündem

Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!

Firari mafya lideri Sedat Peker'in şamarını yiyen İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın FETÖ'cü Mehmet Baransu hakkında yıllar önce yaptığı twitter mesajı paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 23:53:00 - 2021-05-24 00:07:15

 Yeniakit.com.tr 

"Eğer bu iddialar doğruysa; namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım." ifadeleri ile iddialı konuştuktan sonra Peker'in şamarını yiyen Hadi Özışık, bir şamarda sosyal medyada yedi.

Paylaşım rekorları kıran skandal mesaj!

Sosyal medyada, Hadi Özışık'ın 2013 yılında FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya ilişkin yazdığı bir twitter mesajı paylaşım rekorları kırdı. Sedat'ın şamarı ile maskesi düşen Hadi, bugün FETÖ'cü olması sebebi ile 19 yıl 6 aylık cezasını çeken Mehmet Baransu'yu, "Baransu burada gelin alın. İçeri atacaklar ya." diyerek kollamıştı.

İlahi adaletin tecellisi!

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.

İfşa edilen video!

İfşa edilen videoda, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerinin sahibi Özışık ile Sedat Peker arasında şu konuşma gerçekleşiyordu:

Hadi Özışık: Ağabey, gözünü seveyim. Benim ismimi neden geçirdin orada.

Sedat Peker: Ağabey, namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Ağabey, benim isimimim sen de saklı kalması lazım.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin be ağabey.

Hadi Özışık: Öyle de ağabey, sadece Süleyman Soylu değil. Yarın Hadi Özışık da bütün medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yaptın şu anda.

Sedat Peker: Ağabey, sen Süleyman beyle görüşmeye gidiyorsun. Ben o şekilde anlattım. Sen beni dinlememişsin.

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