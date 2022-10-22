Hadi oradan alçak herif! Sana bu sözleri yalatırız koçum

Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor. Yunanistan son olarak, İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi açtı.

Amerikan Associated Press (AP) ajansının haberine göre; İsrail'in desteğiyle Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinde kurulan uluslararası askeri eğitim merkezi bugün faaliyete başladı.

Haberde, bu adımın Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.

Pilot eğitim merkezi, İsrail'in desteğiyle kuruldu

İsrailli savunma şirketi Elbit, merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1,65 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

İsrail basını, bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu yazmıştı.

İsrail şirketi, Yunan ordusuna bağlı askeri üste yer alan merkezin işleyişine de destek verecek.

Tesis 2024'te tam kapasiteyle çalışacak

Merkezin gelecek yıldan itibaren İtalya'dan alınacak eğitim uçaklarıyla faaliyetlerini artıracağı ve çeşitli savaş senaryolarını içeren tatbikatlar düzenleyeceği kaydedildi.

İsrail şirketi Elbit ise, tesisin 2024'ten itibaren tam olarak aktif hale geleceğini bildirdi.

Türkiye'ye gözdağı

Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı, General Georgios Vagenas, "Tesisteki eğitimler pilotları yeni alınan uçaklara hazırlayacak ve bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek" dedi.

Yunan komutanın bu sözleri, "Türkiye'ye doğrudan gözdağı verdi" şeklinde yorumlandı.

Yunanistan, hava kuvvetlerini güçlendiriyor

Associated Press, Ege adaları ve bir dizi başlıkta Türkiye'yle büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ın, son dönemde ordusunu modernize etmek için yoğun faaliyet içinde olduğuna dikkat çekti.

Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alan Yunanistan'ın, F-16'larını yenilemek için ABD'yle görüşmeler yürüttüğü ve F-35 programına girmek istediği de belirtildi.

Kaynak: Haber7