'Hadi' izleyelim nasıl kıvırır insan! Çırpınan Özışık insanlarla alay etti...

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile hiçbir görüşme yapmadığını belirtip, "Eğer bu iddialar doğruysa; namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım." diyen İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, kamuoyuyla bir video paylaşarak insanların aklı ile alay etti. "Üzerime hiç de vazife olmayacak bir konuda kabul ediyorum ki işgüzarlık yaptım." itirafı ile sözlerine başlayan Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şirinlik yaparak, "Bu işgüzarlığım sebebi ile 30 yıllık kadim dostum Süleyman Soylu'yu haberdar olmadığı bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yöneltilen itibar suikastının ana sebebi ben oldum. " ifadesini kullandı.

'Hatalıyım'

Sedat Peker, Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi ifşa edene kadar, "Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım." sözlerini kullanarak Peker ile görüşmesini reddeden Özışık, bugün ise 'kıvırma' yolunu seçti: "Organize suç lideri olsun ya da olmasın. Hakkında türlü iddialar olan, ülkesini bırakıp kaçan biriyle irtibat halinde oldum. Mesafemi korumadım, konuştum ve samimi oldum. Bu konuda hatalıyım." Konuştukça insanların antipatisini kazanan Hadi Özışık, sözlerini kendince 'gazetecilik ahlakı' dersi vererek tamamladı: "Evet, gazeteci herkesle görüşür. Doğru ama mesafeyi korumak şartıyla. Ben bu mesafeyi korumadığım için hatamı kabul ediyorum."

'Ağabeyi' Sedat Peker ile konuşması

Sedat Peker'in ifşa etti videoda şu diyalog gerçekleşmişti:

Hadi Özışık: Ağabey, gözünü seveyim. Benim ismimi neden geçirdin orada.

Sedat Peker: Ağabey, namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Ağabey, benim isimimim sen de saklı kalması lazım.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin be ağabey.

Hadi Özışık: Öyle de ağabey, sadece Süleyman Soylu değil. Yarın Hadi Özışık da bütün medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yaptın şu anda.

Sedat Peker: Ağabey, sen Süleyman beyle görüşmeye gidiyorsun. Ben o şekilde anlattım. Sen beni dinlememişsin.

Maskesi düşen Özışık kardeşler çalıştıkları kurumlardan kovuldu

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Hadi Özışık'ın yorumculuk yaptığı televizyon kanalları Habertürk Tv ve Tv 100 ile yolları ayrıldı. Öte yandan Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık'ın da Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi. Sedat Peker'in ifşası ile maskesi düşen Hadi Özışık, işsiz kalınca, 'ağabey' diye hitap ettiği Peker'in safından ayrılarak, vakit kaybetmeden İnternet Haber'de Bakan Soylu'yu güzelleme çabalarına başladı. Bakan Soylu ise bu yakınlaşma numaralarını gerçekçi bulmayarak, geçmişten beri hukukunun olduğu Özışık kardeşlere şu sözlerle sitem etti: "O kadar örgütle uğraştım. Keşke o zaman başıma bir şey gelseydi de bunu görmeseydim."

Kendi namusunu temizlemek yerine Akit'e sarmıştı

Sedat'ın şamarı ile neye uğradığını şaşıran Özışık, kendi namusunu temizlemek yerine İnternet Haber'de Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı hedef almıştı. Kullandığı başlıkla ağır ithamlarda bulunan Özışık, 'Namussuzum' diyerek hakkındaki iddiaları reddettikten kısa süre sonra ifşa olunca, konularla yakından uzaktan ilgisi olmayan Akit'i hedef göstermişti.

İlahi adaletin tecellisi!

Gerçek yüzü kamuoyu tarafından öğrenilmeden önce, Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef gösteren Hadi Özışık, ona ağır beddualar etmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.