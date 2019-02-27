Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Fonu organizasyonu nedir?

Hadi Bilgi Yarışmasında yeni ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu 27 Şubat 12.30 yarışması için araştırılıyor. 27 Şubat’ta,“Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan, dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan organizasyonun adını biliyor muyuz?" sorusu soruldu. Peki UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu organizasyonu nedir? BM Çocuk Fonu ne zaman kuruldu? Çocuk Fonu organizasyonu görevi nedir?

HADİ İPUCU SORU: Ailece hadi bugün 19.30'da! Çocukları hepimiz seviyor ve korumaya çalışıyoruz değil mi sevgili hadiciler? Peki Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan, dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan organizasyonun adını biliyor muyuz?

CEVAP: UNICEF

UNICEF, Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra binlerce çocuğa ve ailelerine evlerinden kaçmak ve diğer ülkelere sığınmak için yardım etmek için kuruldu. Organizasyon, çocuklara hayat kurtaran gıda, ilaç ve kıyafetler sağladı. Bugün hala milyonlarca çocuğa acıdan, hastalıktan ve yoksulluktan kaçmaya yardımcı oluyor. UNICEF, Suriye’deki çatışma ve Filipinler’deki tayfunlar ve Nepal’deki depremler gibi doğal felaketlerden etkilenen insanlar gibi acil durumlarda yakalanan çocuklara da yardımcı oluyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu, çocukların doğru bir şekilde bakılmasını sağlamak için hükümet’lerin ne yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ülke programları aracılığıyla kadınların ve kız çocukların eşit haklara kavuşması, topluluklarının siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına tam olarak katılabilmesi için çaba göstermektedir. İşbirliği yaptığı bütün kuruluşlarla birlikte dünya topluluğunun benimsediği sürdürülebilir insani kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde yer alan barış ve sosyal ilerleme vizyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır.