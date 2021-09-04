Bugün hadi HDP’yi, CHP’yi, İP’i, FETÖ’yü anladık da bazı SAADET’lileri anlamak zor! Neymiş efendim; Mansur Yavaş’ı, Ekrem İmamoğlu’nu yani CHP’yi Ak Parti belediyeleri ile kıyas etmek çok da adil olmazmış!!! YUH olsun size, YUH olsun size. 1994’te REFAH Partisi ANKARA ve İSTANBUL’U aldığında, Ankara’da gündüz ışıklarla duruyordu insanlar, hava kirliliğinden. Yani batmış bir ANKARA alındı. Ya İSTANBUL?! İstanbul’da her mahallede benzin istasyonu gibi su istasyonları vardı. Evde musluklardan su yerine çamurlu su akıyordu! Muhalefetin en zayıf halkası REFAH PARTİSİ geldi ağlamadan sızlamadan çalıştı, Dünya standartlarının ortalamasının üstünde şehirleri inşaa ettiler, ihya ettiler. Şiir okudu diye İSTANBUL Büyük Şehir Belediye Başkanını hapse attılar, yetmedi Refah Partisi’ni kapattılar, yetmedi Rahmetullah’u aleyh Erbakan Hocaya, Reis’e ve ekibinin birçoğuna siyaset yasağı getirdiler.

Buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti’yi kurdu ve 20 yıldır Refah Partisi’nin ve merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın hayallerini/projelerini bir bir gerçekleştirdi. Ülkemizi havada karada denizde ve hatta uzayda dünyanın ilk 10 ülkesi haline getiren oyuncu pozisyonundan oyun kuran pozisyonuna getirdi. Ak Parti hükümetini eleştire eleştire yerin dibine sokmaya çalışan sözüm ona akılsızlara hayretle ve biraz da ibretle bakıyorum.