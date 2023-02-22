Hadi açıkla da özür dileyelim! 100 bin konut sözü veren Ekrem'e çağrı

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. 10 ilde yıkıcı etki yapan 'asrın felaketi' sonrası gözler mega kent İstanbul'a çevrildi.

Uzmanların işaret ettiği olası Marmara depreminden en çok etkilenecek İstanbul'da herkes "İstanbul depreme hazır mı?" sorusunu soruyor.

2019 yılındaki yerel seçimler öncesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 100 bin konut sözü Akit TV'deki Manşetleri Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu'na çağrı yapan Karahasanoğlu "Ya çık, konuş. Belediye başkanısın ya... 100 bin konutun kaç binini yaptın? Söyle de biz de bilelim. Yanlış olarak seni eleştiriyorsak, haksızlık yapıyorsak, vicdansızlık yapıyorsak, biz de bir başka programda özür dileyelim." ifadelerini kullandı.