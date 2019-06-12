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Haddini bilmek İslâm’ın emridir ve herkesin iyi anlaması gerekir

Gazetemiz okurlarından Mustafa Ulu, "Haddini bilmek İslâm’ın emridir ve herkesin iyi anlaması gerekir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
Haddini bilmek İslâm’ın emridir ve herkesin iyi anlaması gerekir

Mustafa Ulu/Konya

İslam kurallar, kaideler, hükümler ve uyarıcı ilahi düsturların tümüdür. Hiçbir fert veya toplum bu hüküm ve kuralların dışında kendine göre, kendi anlayış tarzına ait bir hüküm veya kural koyamaz. Koyduğu hüküm veya kuralın İslami manada hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Çünkü, İslam, yani Kur’an, Hz. Adem (a.s)’den kıyamete kadar yani dünya hayat nizamının yer ve göğün yaşanılacak şekilde tanzim edildiğinden, tekrar kitap sahifelerinin dürülüp toparlandığı gibi, yeniden toparlanacağı güne kadar varlığını sürdürecektir. (21-104. Âyet) İslam’ın kurallarının ve kaidelerinin dışında, kendilerine şu kısa dünyada İslam dışı yöntemlerle Allah’ın hükümleri dışında hayat kuranlar ve kendilerine göre yaşayanlar, dünyanın bir gün sonunun geleceğini ve herkesin tek tek hesaba çekileceğini kabul etmek mecburiyeti olduğunu bilmek zorundadır. Bilir de iman ederse kurtulur. Yoksa ebedi alemde ceza gününde hesabı zor ve çetindir. Bugün İslam aleminin ve Müslümanım diyen kişi ve toplumlarının en büyük yanlışları, Kur’an ve Rasulullah sünnetinden uzaklaşmış olmalarıdır. Şahsi manada kişilerin kibirle, servetle, mal ve makamla sahip olduklarının kendine ait olduğunu zannederek, haşa Rabbimiz katından bir lütuf olduğunu unutarak, şeytani bir duygu ile kendinden, kendi ilminden olduğunu zannedenlere kitabımız Kur’an, Karun örneğini hatırlatır bizlere ve geçmişte kişi ve toplumların pek çoklarının yok olmalarına kendilerinin sebep olduklarının uyarısını yapmaktadır. Bu ifadelerle şuraya gelmek istiyorum. Vaazımızın muhtevasını şahsileştirmeden diyoruz ki, insanların haddini bilmeleri, neyi niçin söylediklerini iyi düşünmeleri İslam’ın şiarlarındandır.

İslami kuralları terk edenler veya kendi zihin dünyalarına göre İslami anlayışlara şekil vermeye çalışanlar, ben bilirim, benim söylediklerim doğrudur veya bu konuda ve hatta her konuda bilgi sahibiyim gibi mütekebbir bir anlayış, hem o kişi adına bir kayıp hem de insanlara yanlış istikamet gösterme gafletine yol açıyor demektir. Derhal hatasını görmelidirler. Hiçbir şahıs ve zümre, bir şeyleri söyleyeyim derken İslam’a ve İslam’la şereflenmenin esası olan iman cevherini hiçbir beşeri varedilişin, yapının, karakterinin ne önüne koyabilir ne de üstün asla çıkaramaz. Herkes durduğu yeri iyi bilir ne söylediğini birkaç kere düşünür de, “Benim söylediğim önemli fakat, benim söylediğimin nasıl anlaşılacağı da en o kadar kıymetli ve değerlidir” diyerek ifadelerini seçmeleri gerekmektedir. Aksi halde haddi aşan zalimlerden olunur.

28 Mayıs’ta Akit’teki bir yazarın şu ifadesi ne kadar gereksiz ve yersizdi. Çok üzüldüm onun adına. Bırakalım “Mekke’yi müşrikler yönetsin.” “Dünyayı da ABD yönetsin” diyebilir miyiz? O zaman İslam niçin geldi, kader bu ne yapalım demek neyin ifadesi? “Hayır da şer de Allah’ın iradesi içindedir. Kaderde varsa o olur” demek başka ona iman etmek başka bir mana ve ehemmiyettedir. Bu birinci husus, ikinci husus daha da düşündürücü. “Ehliyet ve liyakat imandan önce gelir” buyuruyor yazarımız. Ehliyet ve liyakatin ölçüsünü kim koyacak veya şöyle de söyleyebiliriz; İman ve âmel yoksa ehliyet veya liyakatin yönünü değerini, kıymetini neye göre belirleyeceğiz? Unutmayalım ve iyi bilelim ki; İslam ve iman olmadan ehliyet ve liyakatin hiçbir değeri yoktur. Önce iman ve teslimiyet. Sonra da liyakat ve ehliyet gelecektir. Bir konuda çokça polemik yapmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. İmandan ve samimiyetten uzak yöneticiler ne ehliyet ne de liyakat sahibi asla olamazlar. Bugün Müslümanların sıkıntılarının temelinde İslam ve Kur’anî metotların terk edilmesi, şan, gösteriş ve dünyalıkların ön plana geçtiği, hesap gününün ihmal edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama inanıyoruz ki, kurtuluşu hak edenler inananlar olacaktır inşallah! Saygılarımla.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
  1. Konya
  2. Mustafa Ulu/
  3. İslam
  4. Kur’an
  5. Hz. Adem (a.s)
  6. İslami kurallar
  7. Akit

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