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Haddini bil Üstün Dökmen denen!..

Gazetemiz okurlarından Enes Kara, "Haddini bil Üstün Dökmen denen!.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:15
Haddini bil Üstün Dökmen denen!..

Enes Kara/Keçiören

Üstün Dökmen’in zırvalarına Rahmetlik Hasan Karakaya şimdi hayatta olacaktı ki, ne yerin dibine sokardı bunu!

Ulan herif! Sen var ya! Psikolog-Akademisyen falan olmuşsun ama, adam olamamışsın!

Arkadaş bunların başörtüsü derdi bir türlü bitmiyor. Neymiş “Rehberlik öğretmenleri başörtülü olmamalıymış, sarhoş olmaması gereken bir pilot ve haç takmaması gereken bir Hristiyan psikolog gibi” imiş…

Belli bunların İslam’la dertleri var. Çünkü “bana her şey seni hatırlatıyor” misali, bunlara da her başörtülü; dini, İslam’ı, tabîki ahireti, hesabı vs. hatırlatıyor ve kırmızı görmüş boğa gibi oluyorlar… İçlerindeki hıncı dışlarına vurmadan rahat edemiyor bu türler! Hoş kimi başörtülüleri de az zıvanadan çıkarmadılar ya neyse…

Adamın mantığına bak! Başörtülü biri rehberlik öğretmeni olmamalıymış. Niye ulan! Senin mantığınla da başı açık biri de bana göre tavrını, tutumunu ortaya koymuş olur, o da başı açık olmasın o zaman! Geri zekalı mısınız siz? Peki diyelim başı açık ama sadece başı açık, yaka falan o biçim kapalı, etek uzun, vücut hatları belirgin değil… Zat-ı sefiliniz fetva verir mi buna acaba? Rehberlik hocası olabilir mi? Hoş görür müsünüz efendim!

Yine zırvasının, aslında hakaretinin devamında şöyle demiş Ünlü akademisyenimiz!

Meslek icra edilirken İnşallah, Maşallah, Hayırlısıyla gibi cümleler sarf edilmemelidir!”

Sen etme lan! Sana zorla kullan diyen mi var… Aklı olan herkes,  Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin olamayacağını zaten bilir. Lakin o ideolojik-militan kafan bunu anlamana engeldir muhtemelen.

Hadi bakalım, Allah izin veriyor, istiyor da… acıkıyorsun, uyuyorsun, yaşlanıyorsun ve bir gün gelecek, öleceksin. Hadi izin verme bakalım.

İnşaallah, maşallah, hayırlısı gibi cümleler haddini bilen bir insanın bir mü’minin kullandığı, kullanacağı en nâdide kavram ve hakikatlerdir. Çünkü biz elimizden geleni yaparız ama ilâhi irade ne yapar bilmeyiz… Mesela sen bir sürü plan yaparsın, ama küt bir felç geçirir, kalırsın ortada, mümkündür değil mi? Evet o yüzden biz Müslümanlar Allah inşa ederse, yaratırsa, olursa manasında İnşaallah deriz. O yüzden iyi, güzel zannettiğimiz şeylerin mutlak güzel olamayacağını ihtimaline göre, hayırlısını dileriz… Sen ne halt edersen et!

Bunlar var ya! İslami kelimelere düşmandır. İnşaallaha tahammül edemezler ama, “umarım” da sorun yoktur!

Bu milletin değerlerine hakaretin yüzünden şu söylediklerimi hatta fazlasını çok hak ettin ama Üstün Dökmen… Yine de bir Müslüman merhameti olarak sana hidayetler de dileyelim.

Bu arada; Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş hanım.. Programda orada değilmiş, sonra da konuşmadan habersiz olarak oraya katılarak fotoğrafda bulunmuş. Günahını tabii ki almayalım… Ama bu gibi akademisyen kılıklı militanları da bir daha çağırmayalım. Başka illeri de uyaralım..

Son olarak kendi zırvalarını ona bir gerçek olarak versiyonlayalım.

Edepsiz, ahlaksız, saygısız, seviyesiz kimseler, psikolog-akademisyen vs. olmamalı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:15
  1. Enes Kara
  2. Üstün Dökmen
  3. Rahmetlik Hasan Karakaya
  4. Psikolog-Akademisyen
  5. İslam
  6. Başörtülü
  7. Rehberlik hocası
  8. ideolojik-militan
  9. ilâhi irade
  10. Müslümanlar
  11. Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş

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