Haddini bil Emin Çölaşan! İslam'a kinini böyle kustu

İslam'a olan nefreti bir türlü bitmek bilmeyen Emin Çölaşan, ayyaş Derviş Mehmet'in başını kestiği Kubilay’ın ölüm yıldönümünde, yine Kubilay olayını bahane edip Müslümanları hedef tahtasına oturtma gayretine girişti.

Solakların "devrim şehidi" olarak nitelendirdiği Kubilay olayını çarpıtıp ihaleyi her zaman olduğu gibi mütedeyyin kesimin üzerine yıkan Çölaşan, Sözcü'deki buram buram dezenformasyon ve manipülasyon kokan "İrticayı ve Kubilay’ın kesik başını unutmayın" başlıklı maksatlı yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, bugün yine aynı ‘geleneksel' Kubilay yazımla karşınızdayım. O'nun feci bir biçimde şehit edilmesini her yıl, olayın yıldönümünde anmayı bir görev bilirim.

Türkiye Cumhuriyeti bundan tam 92 yıl önce, 23 Aralık 1930 günü korkunç bir irtica olayına tanık olmuştu. O sabah İzmir'in Menemen ilçesinde tuhaf şeyler oluyordu. Sabahın erken saatlerinde silahlı ve çember sakallı yobazlar Menemen belediye meydanında tekbir getirerek dolaşmaya başladı.

Başlarında sarık, sırtlarında cüppe vardı.

Atatürk dönemi idi. Devrimler yapılıyordu.

Altı kişi “Biz şeriat ordusuyuz” diyerek meydandaki Müftü Camisi'ne girdiler. Elebaşıları olan Derviş Mehmet camide namaz kılanlara kendini “Mehdi” olarak tanıttı ve dini korumaya geldiklerini söyledi. Arkalarında 70 bin kişilik bir Halife ordusu olduğunu, öğle saatlerine kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini tebliğ etti.

Derviş Mehmet isimli sapık ve arkasındaki yobazlar camideki yeşil bayrağı alıp uzun bir sopaya taktılar. Yoldan geçen birine meydanda bir çukur kazdırıp bayrağı oraya diktiler. Bayrağın çevresinde dönmeye, tekbir getirmeye ve zikir yapmaya başladılar. Bir yandan da bağırıyorlardı:

“Şapka giyen kafirdir. Yakında yine şeriata dönülecektir… Bize kurşun işlemez…”

İşin acı yanı, Menemen ahalisinden bazıları bunlara alkış tutmaya başlamıştı!

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Olaylar ilçedeki askeri birliğe duyuruldu. Alay komutanı, emrindeki yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'ı bir manga askerle birlikte oraya gönderdi. Silahlarında mermi yoktu. Süngü takıp olay yerine gittiler. Kubilay askerlerini meydan girişinde bıraktı ve yobazlara “Teslim olun” çağrısı yaptı. İşte o anda yobazlardan biri silahını çekip ateş etti ve asteğmen Kubilay yaralanıp yere düştü.

Ayağa kalkıp cami avlusuna doğru kaçmaya çalıştı ama gücü tükenmişti. Orada tekrar yere düştü. Çevredeki kalabalık ise paniğe kapılmış, kaçışıyordu.

Derviş Mehmet ve yobaz güruhu işte o anda Kubilay'ın başına çöktüler. Mehmet çantasını açıp testereli bağ bıçağını çıkardı…

Ve yaralı yedek subay Kubilay'ın başını oracıkta kıtır kıtır kesip gövdesinden ayırdı.

Saçlarından tuttuğu kesik baş, şimdi Derviş Mehmet'in elindeydi.

Yeşil bayrağın sopasına kesik başı dikmeye çalıştılar ama bir türlü başaramadılar. Bunun üzerine birileri bunlara ip getirdi. Kesik baş yeşil bayrağın takılı olduğu sopaya iple bağlandı.

Bütün bunlar olurken yine tekbirler getiriliyor, “Ey ahali din elden gidiyor, şeriat isterük” sesleri Menemen'de yankılanıyordu.

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Silah seslerini duyan mahalle bekçisi Hasan olay yerine yetişti, ateş edip yobazlardan birini yaraladı. Hemen ardından yobazlar ateş etti, Hasan şehit edildi. Arkadaşının yardımına koşan bekçi Şevki de açılan ateşle şehit düştü.

Menemen'de birkaç dakika içerisinde üç şehit verilmiş, bir baş kesilmişti.

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Bir süre sonra ilçedeki askeri birlik olay yerine yetişti. Manzara korkunçtu. Kubilay'ın kesik başı yeşil bayrağın sopası üzerinde asılı durmakta, üç şehit yerde yatmaktaydı.

Askeri birlik ateş etti. Yobazlardan bazıları yere serilirken, bazıları kaçtı. Daha sonra hepsi birden yakalandı.

(...)

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1930 Menemen irtica olayı, genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Kürtçü-şeriatçı Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayıdır.

Benzer olayları Milli Mücadele döneminde de yaşamıştık.

Yunan ordusuna karşı savaşan Mehmetçiği arkadan vuran, düşmanla işbirliği yapıp Konya, Yozgat, Düzce, Gerede gibi yerlerde ordumuza karşı isyan eden hep onlardı.

Kubilay olayında Türkiye'de “DEVLET” vardı. İrtica henüz iktidar olmamıştı ve bir gün olacağını da hiç kimse aklına bile getirmezdi!

(...)

Bugün, Menemen'de gerçekleşen irtica olayının 92. yıldönümü.

İrtica yılanının başı, aradan geçen 92 yıla karşın henüz ezilemedi.

Yılan pusuda bekliyor. Başını bazen gömülü olduğu yerden kaldırıp tıslıyor, bazen şöyle bir boy gösteriyor, bazen de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor!

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İzmir ve Ege'nin Atatürkçü, laik, yurtsever insanları ve sivil toplum kuruluşları bugün Menemen'de devrim şehitlerini bir kez daha anacak, onların anıtı önünde saygı duruşunda bulunacak, “Hükümet kararıyla yok sayılan (!)” irticayı bir kez daha lanetleyecek.

Devrim şehitlerimiz yedek subay Kubilay, bekçi Hasan ve Şevki'ye Allah rahmet eylesin. İyi ki bu günleri görmediler. (...)"