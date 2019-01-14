Milli Savunma Bakanlığı, haddini aşan küstah Trump’a Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden "Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’da yaptığı eski bir paylaşımla cevap verdi.14 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Bakanlık tekrar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan’ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter’da tekrar paylaşarak Trump’a cevap verdi.
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