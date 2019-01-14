Milli Savunma Bakanlığı, haddini aşan küstah Trump’a Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakanlık tekrar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan’ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter’da tekrar paylaşarak Trump’a cevap verdi.