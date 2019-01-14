0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı, haddini aşan küstah Trump’a Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden "Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’da yaptığı eski bir paylaşımla cevap verdi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
Milli Savunma Bakanlığı, haddini aşan küstah Trump’a Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakanlık tekrar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan’ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter’da tekrar paylaşarak Trump’a cevap verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump
  3. Türkiye
  4. YPG
  5. tehdit

YORUM YAZ

  • S.Tankut ERCANS.Tankut ERCAN4 dk önce
    Ali Karakeseli adlı yorumcuya; En çok da ülkemize, insanımıza, dinimize, kültürümüze, geleceğimize olan düşmanlığınızı Erdoğan sosuyla sunmanızdan tiksiniyorum...Afrin harekatı yaşanmış, Fırat Kalkanı yaşanmış, bölge insanı tavrını ortaya koymuş her şey ortada Ali Karakeseli yorum yapmış...
  • AliAli6 dk önce
    Reis zor günler yaşıyoruz. AKPARTİye oy vermek istiyorum ama hatalarınız birike birike bardağı taşırdı. Son damla da vatandaşın sırtına yüklenen poşet ücreti oldu. Ben oyumu sana verdim, çevre politikasını Emine Hanım yapıyor. Poşetleri vatandaş çöp torbası olarak kullanıyor. Şimdi parayla çöp torbası almak durumundayız. Poşet plastik de, çöp torbası değil mi? Belediye seçimlerinden başlayarak oyum artık Cumhur İttifakının küçük ortağına.
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli26 dk önce
    En çok da zekasına hayranım Erdoğan’ın. Kendi bir şey söylemiyor, ona buna söyletiyor. Tepkileri ölçüyor. Geri adımı atma zamanı gelince diğerlerini saçma sapan konuşmakta suçlayıp kendini sıyırıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
  1. Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
  2. Kayserispor'un adı resmen değişti!
  3. Belediye başkan adayları 2019 son dakika
  4. MediaMarkt e-ticaretteki yaş gününde..
  5. Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve..
  6. Kolektif Zihinler’den teknoloji..
  7. Göbeklitepe modayla tanıtılacak
  8. Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca..
  9. Küresel ekonomi için 2019 tahminleri
  10. "Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi..
  11. "İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum"
  12. Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla..
  13. Arkas Spor, Avrupa'da 100. maçına..
  14. Soydukları binadan çıkarken polislere..
  15. "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara..
  16. Katar'dan Esed açıklaması!
  17. Bakanlıktan "gripli hasta sayısındaki..
  18. Duyamadıkları çekiç sesiyle bakıra..
  19. Çocukların Ayvazovski tablolarına..
  20. Yemenli tarafların imzaladığı İsveç..
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

Günün Karikatürü

13 Ocak 2019
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!