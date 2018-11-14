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Akıllara zarar açıklama! Haddini aşan CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Mustafa Kemal heykeline yapılan saldırıyı kınamak isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, haddini aştı. Akıllara ziyan ifadelerde bulunan Aygün, Trabzon'la ilgili skandal sözler sarf etti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:52

Mustafa Kemal'in heykeline yapılan provokatif saldırı üzerinden Kadir Mısırlıoğlu'na yüklenmek isteyen Aygün, bunu Trabzon üzerinden yapmaya kalkınca haddini aşan kelimeler kullandı.

Aygün, Mısırlıoğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak kurtuluş savaşı döneminde Trabzon’un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia ederek tarihten bihaber olduğunu gözler önüne serdi. 

 CHPli milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün skandal açıklamaları şu şekilde;

''Hepimizin vergileriyle, hepimizin vergileriyle diyorum oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk’e laf uzatan Fesli Mısırlıoğlu’na, ve bakın nereli derseniz Trabzonlu. Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Evet, Rum Pontusun elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız. Şiddetle kınıyoruz.''

Tekirdağ ve Trabzon'dan tepki

Aygün'ün yaptığı açıklamaların sonrasında AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel tepki gösterdi. 

 Yüksel yaptığı açıklamada ''Tarih bilgisinden yoksun CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Gazi Mustafa Kemal'in anıtına dün Çorlu'da yapılan çirkin saldırı sonrasında bir basın açıklaması yapmış. Sayın Aygün'ün milli birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan skandallarla dolu açıklamalarından dolayı şiddetle kınıyorum. Atamızın heykeline yapıla saldırı sonrasında olayın failine öfkeyi dile getirirken, toplumumuzun bir bölümünü alenen aşağılayan, bölücü bir dil kullanan bu milletvekilini basın huzurunda derhal halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Milletinvekili ünvanına sahip bu kişinin tarihimizin kadim destanlarına adını yazdırmış Karadeniz insanını aşağılaması ve kabul edilemez intiba uyandırmaya çalışması utanç vericidir. Biz kendisine tarih dersi verelim. Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında Pontus Rum İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Osmanlı topraklarına katılmış ve Türk yurdunun bir parçası olmuştur. Daha sonrasında 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilen Trabzon, daha sonra Trabzon'un kahraman halkı tarafından Ruslar'dan temizlenmiştir. Sayın Aygün mümkünse çok konuşmayın. Bu millete gerçekten faydalı olmak istiyorsanız, CHP'li belediyelerinizin beceremediği hizmete sunamadığı yarım yamalak işlerin takibini yapın'' dedi.

Trabzonlulardan özür dilesin

İlhami Özcan Aygün’e bir tepki de AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’dan geldi. 

Balta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaptığı konuşmada Trabzonluları Rus Pontus’la özdeşleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ü şiddetle kınıyor, Trabzonlulardan özür dilemesini bekliyorum'' dedi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:52
  1. Trabzon
  2. AK PARTİ
  3. Tekirdağ
  4. Özcan AYgün
  5. Kadir Mısırlıoğlu

YORUM YAZ

  • hsnhsn24 dk önce
    İşte kamalist olunca demekki hezeyan yapmak böyle oluyormuş atatürk yaşasaydı k. Mısırlıoğluna,bu derece düşmanlık yapmazdı ve chp yi a dan z ye yeniden yapılandırırdı bence kk yi hdp ye katılnası için kovalardı
  • KahramanKahraman31 dk önce
    Trabzonlular kadar başına taş düşsün ... sen Acaba hangi irktansın .yuh böyle chp li ırkcılara
  • maraşlımaraşlı37 dk önce
    Ağız ishali olmuş bu zevat
  • Adem Akbaşlı.Adem Akbaşlı.51 dk önce
    Sayın vekili tarihimizden haberi yok mu?Kaş yapacağım derken göz çıkarıyor.
  • Ebu el trabzoniEbu el trabzoni52 dk önce
    Trabzon zorla turklestirilmis rumlarin yurdudur,hala kendilerine ait dil konusulur bolgede
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