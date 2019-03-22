0553 313 94 23

Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan oldu

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.

22 Mart 2019 Cuma 12:20
Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan oldu

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.


Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanıİş adamı Nazım Çapraz’ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına oy çokluğu ile iş adamı Pehlivan Baylan seçildi.


Yapılan toplantı sonucunda İsmail Aygün Yönetim Kurulu ikinci başkanlığa, Uğur Bostancı Mali Sekreterliğe, Osman Yeşilyurt ve Ertuğrul Gazi Yıldız’da yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    1. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    2. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    3. Turizm acentası temsilcileri..
    4. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    5. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    6. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    7. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    8. Düzce Üniversitesi’nde yeni uygulama..
    9. "İşsizlik oranlarında seçimlerden..
    10. Park içindeki trafo alev aldı
    11. Tavas’da öğrenciler fidan dikti
    12. Burhaniye’de sağlıkçılar yaşlıları..
    13. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    14. 15 yaşındaki 104 Edremitli öğrenci,..
    15. Kardemir Karabükspor’da Adanaspor maçı..
    16. Bağcılar’da yaşlılar ikinci baharını..
    17. Bakan Kasapoğlu: “Gönüllülük toplumsal..
    18. Gelemiç’in çehresi Büyükşehir ile..
    19. ’48 Muğla 48’ Proje’sinin ilk..
    20. Sahte jandarmalar ‘Uydudan evinizde..
    21. MTÜ Vahap Küçük MYO’da binlerce fidan..
    22. Başkan Akgün’den Büyükçekmece’ye 2..
    23. İran'dan ABD'ye Golan Tepeleri tepkisi
    24. Haliliye’de başarılı öğrencileri..
    25. Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında..
    26. Sancaklı Yörüklerinden Cumhur..
    27. Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi’nde..
    28. Malatya’da"Dünya Su Günü" etkinliği
    29. Polisin dur ihtarına uymadılar,..
    30. KOSGEB girişimcilik destek programı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!