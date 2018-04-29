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Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...

Türkiye'nin "Münbiç'e operasyon düzenleyeceğiz" açıklaması Batı dünyasını telaşlandırdı. Fransa Türkiye'nin olası operasyonuna karşı Münbiç'teki askeri varlığını artırdı.

29 Nisan 2018 Pazar 13:30
Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Türkiye'nin başarılı olması terör örgütüne destek veren Fransa'yı telaşlandırdı. Terör örgütü YPG'ye söz veren Fransız hükümeti, kısa süre önce bölgeye 250 asker gönderdi.

TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Bölgeye konuşlanan Fransızlar, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:30
  1. Türkiye
  2. YPG
  3. Fransa

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