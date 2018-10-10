Haçlı Avrupası'ndan 'İslam' için skandal karar!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Avrupa'da İslam'ın yabancı ülkeler tarafından finansmanının düzenlenmesi ve engellenmesine yönelik tasarılar oylandı.

Tasarı kabul edildi

Liberal Demokrat Grup'un İsviçreli üyesi Doris Fiala'nın hazırladığı 'İslam karşıtlığı ve radikalleşmeyi önlemek için Avrupa'da İslam dinine yönelik dış mali kaynakların düzenlenmesi' başlıklı raporu, yoğun tartışmaların ardından kabul edildi.

Rapor ve buna bağlı karar tasarısı, 115 evet, 10 hayır ve 5 çekimser oy aldı.

Niye sadece İslam?

AK Partili ve CHP'li üyelerin bulunduğu Türk heyetinin yanı sıra bazı Avrupalı parlamenter de radikalleşmeyi önlemek için sadece İslam dininin ön plana çıkarılmasına karşı çıktı. Radikalliğin bütün dinlerde olabileceği, sadece İslam'dan bahsedilmemesi gerektiği itirazı dile getirildi.

Kılıç: Hanginiz İslam hakkında eğitim aldınız?

AK Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Bir dini veya dini fikirleri finanse etme ve aşırıcılığı konuştuğumuzda, sadece İslam dininin söz konusu edilmesi, sanıyorum atılan ilk yanlış adımdır. Bu Genel Kurul veya bizi dinleyenler arasında hanginiz, İslam hakkında eğitim aldınız" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'la İslam'ın alakası yok"

Kaide ve DEAŞ ile Müslümanların aynı kefeye konulmasının 'büyük bir hata ve art niyetli bir yaklaşım' olduğunu savunan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bunlar terör örgütleridir. Ben bir Müslüman'ım. Dinimi mümkün olduğu kadar tatbik etmeye çalışıyorum. Fakat DEAŞ, Kaide veya bu katillerin hiçbiriyle hiçbir şekilde bir alakam olamaz. Onların kendilerini Müslüman olarak ilan etmeleri gerçeği yansıtmaz. Biz Müslümanlar onlardan uzağız ve uzak duruyoruz."

"Sorun İslam düşmanlığı!"

"Dünyanın herhangi bir yerinde başka dini grupların finansmanı gündeme geliyor mu acaba? Sorun İslam düşmanlığıdır. Sorun diğerini damgalamaktır. Asıl konuşulması gereken budur'' diye devam eden Kılıç, şu vurguyu yaptı:

"İnananlar veya hiçbir dine inanmayanlar ile terör örgütleri ve bizim ortak değerlerimize karşı mücadele edenler arasındaki ayrımı yapmak asıl meseledir. Sadece bir dini değil, insanları öldüren, terörize eden, diğeriyle birlikte yaşamayı reddeden herkesi tartışmalıyız."

Kılıç'ın önerisi reddedildi

Azerbaycan üyesi Ganire Paşayeva, Norveç üyesi Lise Christoffersen, İngiltere üyesi Richard Balfe de itirazlarını sıraladı.

Kılıç'ın sunduğu değişiklik önergesi ise 50 evet, 52 hayır oyuyla reddedildi.

Yardımlar şeffaf olmalıymış

Kabul edilen raporda, Avrupa'da İslam'la bağlantılı dış mali yardımların daha şeffaf gerçekleşmesi istenildi. Bunun radikalleşmenin önüne geçilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

"Tamamen yasaklayalım" demediler, "Siyasi genişlemesine engel olalım" kılıfını öne sürdüler

"AKPM, Avrupa Konseyi devletlerine, İslam kisvesi altında diğer üye ülkelerden ulusal siyasi genişleme aracı olarak İslam dinine mali dış kaynak sağlanmasının önüne geçilmesini ısrarla tavsiye eder" ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte dış mali kaynakların tamamen yasaklanmasının, mantıksız ve demokratik toplum için fuzuli olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

FETÖ projesi "Dinler arası diyalog"vurgu

"Dine yapılan mali yardımların hepsi sorun teşkil etmiyor. Tam tersine, dinler arası diyaloğun gelişmesine ve dini ibadete daha fazla açıklık getirmeye katkıda bulunabilir."

Skandal ifade: "Aydınlatılmış" İslam!

Bütün dinlere aynı şekilde eşit davranılmasının önemine değinilen raporda, "Alınacak herhangi bir önlem, Müslüman topluluğunu İslam karşıtlığına yol açabilecek genel şüphe altına sokmamalıdır" çağrısı yapıldı.

Üye devletlerden 'aydınlatılmış İslam'ın toplumda daha iyi tanıtılması ve imamların eğitimine önem verilmesi talep edildi.