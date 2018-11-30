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Hackerlar "500 milyon Marriott müşterisinin" bilgisine sızdı

ABD merkezli Marriott International, hackerların 500 milyon otel misafirinin bilgilerine sızdığını bildirdi

30 Kasım 2018 Cuma 18:11
Hackerlar "500 milyon Marriott müşterisinin" bilgisine sızdı

BERLİN (AA) - ABD merkezli Marriott International, yaklaşık 500 milyon otel misafirinin isim, adres, pasaport numarası ve e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirdiğini bildirdi.

Marriott International’dan yapılan açıklamada, hackerların şirketin Starwood markasının veri tabanına yasadışı erişim sağladığı belirtilerek, " Otelin 2014’ten 10 Eylül 2018 tarihine kadar misafir ettiği yaklaşık 500 milyon müşterinin bilgileri ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Şirket, hackerlerin otel müşterilerinin isimleri, posta adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, pasaport numaraları, doğum tarihleri, cinsiyet bilgileri ve otele giriş ve çıkış tarihleri bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı.

Şirketin, konu ile ilgili yetkililere başvurduğu ve soruşturmada iş birliği yaptığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marriott International’un üst düzey yetkilisi (CEO) Arne Sorenson, bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzüntü duyduklarını belirterek, “Misafirlerimizi desteklemek için her şeyi yapıyoruz ve müşterilerimize daha iyiyi sunmak için bu olaydan derslerimizi öğreniyoruz.” ifadesini kullandı.

Marriott International, Starwood şirketini 2016’da 12,2 milyar dolara satın alarak dünyanın en büyük otel zincirinin sahibi olmuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:11
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