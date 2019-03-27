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Hacker Davası’nda 10 sanık tek suçtan yargılanacak

Darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alan, sosyal medya hesaplarını ele geçiren Börteçine Siber Tim Hacker adlı grubun üyeleri olan ve WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grup oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 10 tutuksuz sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:14
Hacker Davası’nda 10 sanık tek suçtan yargılanacak

Darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alan, sosyal medya hesaplarını ele geçiren Börteçine Siber Tim Hacker adlı grubun üyeleri olan ve WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grup oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 10 tutuksuz sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında bir kısım suçlardan görevsizlik kararı verirken, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan yargılamaya devam edecek.


15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TBMM’ye siber saldırı gerçekleştirerek devletin gizli kalması gereken bilgilerini ifşa eden, bakan ve milletvekillerine ait TBMM kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM milletvekillerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve birçok üst düzey bürokrat ve devlet adamına kendilerini gizleyerek tehdit, hakaret içerikli ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı paylaşımlar yapan, WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grup oluşturarak ve grup yöneticisi Albay isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni gibi suç örgütü olan hacker grubuna yönelik bizzat Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından yürütülen gizli soruşturma kapsamında, 24 Mayıs 2017’de Kayseri merkezli, İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yusuf Y., Yusuf E., Seyit C.Y., Yasin Y., Osman D., Alparslan Ç., Fatih K., Çağrı E., Alp C.Ö. ve Kadir G. yakalandı. Şüphelilerden 9’u serbest kalırken, bu dosyada tek tutuklu Alparslan Ç. isimli şüpheli kaldı. Alparslan Ç. de 23 Ocak 2019’da görülen davanın ilk celsesinde tahliye oldu.



Cumhurbaşkanlığı avukatı da katıldı


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesine bir kısım tutuksuz sanık ve avukatları duruşma salonunda ve Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Ayrıca şikayetçi Cumhurbaşkanlığı avukatı ile şikayetçi Fox TV muhabirleri Öznur Aslan, Erol Candabakoğlu’nun avukatı da duruşmaya katıldı. Savunması alınmayan tutuksuz sanıklardan O.D. bu celse duruşmaya gelerek savunma yaptı. Suç tarihinde 16 yaşında olan tutuksuz sanık O.D. “Söz konusu örgüt ile hiçbir alakam yok. Hiçbirini tanımıyorum. Paylaşımları kabul etmiyorum, bana ait değil. Kullanmadığım bir Facebook hesabım var, bu sanıkların hiçbirini tanımıyorum” dedi.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararda TCK 329 Maddesi gereğince tüm sanıklar hakkında ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan yargılamaya devam edeceklerini, diğer suçlardan görevsizlik kararı verileceğini belirterek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:14
  1. doğa

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