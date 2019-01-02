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Hacizli konfeksiyon ürünlerinin değiştirildiği iddiası

Denizli'de, alacağına karşılık haczettirdiği ürünlerden bazılarının değeri düşük olanlarla değiştirildiğini öne süren kadın, iş yeri sahibi ve icra müdürlüğü görevlilerinden şikayetçi oldu

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:43
Hacizli konfeksiyon ürünlerinin değiştirildiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yaşayan bir kadın, alacaklarına karşılık haciz işlemi yaptırdığı bir konfeksiyon mağazasındaki bazı ürünlerin değeri düşük olanlarla değiştirildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Zekiye Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavas ilçesinde konfeksiyon işiyle uğraşan M.U'ya 7 yıl önce senet karşılığında 300 bin lira değerinde borç altın verdiğini ancak aradan geçen sürede alacağını tahsil edemediği için icra yoluyla haciz işlemi başlattığını söyledi.

İş yerindeki 78 bin lira değerinde 73 ceket, 105 takım elbise, 384 gömlek ve 350 pantolona borç ödenene kadar el konulduğunu aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Borç bir süre daha ödenmeyince malzemeleri alma kararı verildi. Bunun üzerine yediemin görevlileri huzurunda ürünleri teslim aldım. Eve geldiğimde ürünlerin değeri düşük olanlarla değiştirildiğini fark ettim. Konuyu Tavas İcra Müdürlüğüne bildirdim ancak bir sonuç elde edemedim. Çünkü ortalama 40-45 lira olan gömleklerin yerine 3-4 liralık gömlek bırakılmış. Çok mağdurum, 15 yıllık kazancım uçtu gitti."

Çelebi, davalık olduğu M.U. ile icra müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:43
  1. altın
  2. borç
  3. gömlek
  4. icra
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