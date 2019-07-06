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Hacivat-Karagöz emniyet kemerinin önemine dikkat çekti

Hacivat ve Karagöz, Amasya Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Bu yolda hep birlikteyiz, emniyet kemeri simülasyon aracı projesi" kapsamında simülasyon aracına binerek emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:29
Hacivat-Karagöz emniyet kemerinin önemine dikkat çekti

Hacivat ve Karagöz, Amasya Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Bu yolda hep birlikteyiz, emniyet kemeri simülasyon aracı projesi" kapsamında simülasyon aracına binerek emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.


Amasya Emniyet Müdürlüğü emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için bir alışveriş merkezinin(AVM) bahçesine simülasyon aracı kurdu. Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara kaza anını birebir yaşattı. AVM’nin içinde de stant açan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi.


Simülasyon aracına binen Bilen Alpat, “Ülkemizde bazı şeyleri birebir yaşamayınca önlemler alınmıyor. Gerçekten emniyet kemerinin çok büyük bir önemi var. Hem çarpmıyorsunuz hem havada askıda kalıyorsunuz. Yani ben şunu yaşamasaydım emniyet kemerini çoğu zaman takmıyordum ama bundan sonra her zaman takacağım. Çünkü gerçekten canımız her şeyden daha çok önemli” dedi.


Meraklı miniklere ise emniyet mensupları polis araçlarını tanıttı. Hacivat ve Karagöz de simülasyon aracına binerek, emniyet kemerinin hayat kurtardığına dikkat çekti.


Karagöz’ü canlandıran Orhan Bol, “bu hususta emniyet kemerinin ne kadar önemli, ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez de canlı olarak görmüş olduk. Çok kısa anlık bir düşünce bir şey olmaz yani hayati ölümle sonuçlanmaz diyoruz ama yinede 1 dakikanın, 1 saniyenin önemi çok büyük. Burada kemerin ne kadar araç içerisinde savrulmadan, aracın içerisinde kontrollü bir şekilde hayatın ne kadar önemli olduğu anda kurtarıldığını gördük emniyet kemeri ile beraber” diye konuştu.


Simülasyon ve stant açılışını Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Tugay Komutanı Nihat Ergün, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız yaptı.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Uzun zamandır çok ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. İlimiz de bu hususlarda gerçekten çok önemli çalışmalar, gayretler ortaya koydu. Emniyet kemeri simülasyon aracımızın açılışını yapıyoruz. Bu araç emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli olduğunu ve onun yokluğunun ne kadar hayati sonuçlara yol açabileceğini canlı olarak önce gençlerimize, çocuklarımıza sonra da tüm insanlarımıza gösterecek” diye konuştu.


Vatandaşlar da simülasyon aracını ilgi ile takip etti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:29
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