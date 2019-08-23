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Oğlu kaçırılan Hacire annenin sesini duyuranlara sansür: İşte HDPKK'nın basın özgürlüğü!

3 gündür haber alamadığı oğlunun PKK’lılarca dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren Hacire Akar isimli 70 yaşındaki annenin yaşadığı dramı kayda almaya çalışan gazeteciler, HDP’li yetkilinin engellemesiyle karşılaştı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:35

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

HDP il binasına girdiğini ve bir daha çıkmadığını söyleyerek oğlunun PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki anne Hacire Akar HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor. Gazeteciler de 3 gündür eylemini sürdüren Hacire annenin yaşadığı dramı kayda almak amacıyla HDP il binasının önünde görevlerini yapmaya çalışırken HDP’li yetkililerin tepkisiyle karşılaştı. HDP binasından çıkan bir kişi gazetecilere bağırmaya başladı. "Gidin buradan, çekim yapmayın. Ne istiyorsunuz bizden?" diyen HDP’linin, gazetecileri engellemeye çalıştığı o görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:35
  1. PKK
  2. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

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