Oğlu kaçırılan Hacire annenin sesini duyuranlara sansür: İşte HDPKK'nın basın özgürlüğü!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

HDP il binasına girdiğini ve bir daha çıkmadığını söyleyerek oğlunun PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki anne Hacire Akar HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor. Gazeteciler de 3 gündür eylemini sürdüren Hacire annenin yaşadığı dramı kayda almak amacıyla HDP il binasının önünde görevlerini yapmaya çalışırken HDP’li yetkililerin tepkisiyle karşılaştı. HDP binasından çıkan bir kişi gazetecilere bağırmaya başladı. "Gidin buradan, çekim yapmayın. Ne istiyorsunuz bizden?" diyen HDP’linin, gazetecileri engellemeye çalıştığı o görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.