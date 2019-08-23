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Hacire Akar kimdir? Hacire Akar Diyarbakır HDP il binasında neden eylem yapıyor?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasına tepki gösteren başta CHP olmak üzere siyasi partiler, Sözcü ve Cumhuriyet gibi sol gazeteler, Hacire Akar'ın PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için başlattığı eyleme sessiz. PKK Terör örgütünün dağa kaçırdığı çocuğunu arayan Hacire Akar, “Neden insan hakları savunucuları bugün burada değil, neden hesap sormuyorlar? Bunlardan neden hesap sormuyorlar. Bunların hepsi menfaatleri peşinde koşanlar.”dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:17
Hacire Akar kimdir? Hacire Akar Diyarbakır HDP il binasında neden eylem yapıyor?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasına tepki gösteren başta CHP olmak üzere siyasi partiler, Sözcü ve Cumhuriyet gibi sol gazeteler, Hacire Akar'ın PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için başlattığı eyleme sessiz. PKK Terör örgütünün dağa kaçırdığı çocuğunu arayan Hacire Akar, “Neden insan hakları savunucuları bugün burada değil, neden hesap sormuyorlar? Bunlardan neden hesap sormuyorlar. Bunların hepsi menfaatleri peşinde koşanlar.”dedi.

Diyarbakır'da oğlunun HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, İl Başkanlığı'nın camlarını kırıp oğlu gelene kadar oturma eylemi başlattı. 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar'ın, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Hacire Akar, HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Akar, “Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı. İki çocuğumu daha önce bunlar kaçırıp götürdüler bu üçüncüsü" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:17
  1. Hacire Akar kimdir?
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