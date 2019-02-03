Hacıları taşıyan otobüsün geçtiği yolda mayın patladı! Ölü ve yaralılar var

Irak’ın kuzeyindeki Balad kentinin yakınlarında hacıları taşıyan bir otobüsün geçtiği yolda mayın patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonunun aktardığına göre Balad kentinin yakınlarında hacıları taşıyan bir otobüsün geçtiği yolda mayın patladı, patlama sonucu birkaç ölü ve yaralı var.

Ölü ve yaralılar var

Yerel medyada geçen haberlerde patlama sonucu birkaç kişinin öldüğü, yaralıların da olduğu belirtildi. Yaralıların olay yerine yakın hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Hacıların Şii Seyyid Muhammed İbn Ali eli Hadi türbesine gittikleri anlaşıldı.