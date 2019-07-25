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Hacılar’da ulaşım ağı modernleşiyor

Hacılar Belediyesi, ilçede ulaşım ağını güçlendirmek ve daha modern bir hale getirmek için arazi şartlarına uygun olarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
Hacılar’da ulaşım ağı modernleşiyor

Hacılar Belediyesi, ilçede ulaşım ağını güçlendirmek ve daha modern bir hale getirmek için arazi şartlarına uygun olarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Erciyes Mahallesinde ki yeni imar yolu açma ve parke yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, ilçenin gelişimine de katkı sağlıyor.


Yol açma ve yol yenileme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemizi güzelleştirmeye, geliştirmeye, halkımızın her alanda hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. İlçemizin tüm yaşam alanlarındaki araç ve yaya trafiğini akıcı ve güvenli hale getirmek adına çaba sarf ediyoruz. 2019 yılı yatırım programlarımız kapsamında; alternatif yol güzergahları açıp vatandaşlarımıza kaliteli ve güzel hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu manada Erciyes Mahallesi Karacaören Caddemizde arazi şartlarına uygun olarak 3 bin metrekarelik parke yol yapım çalışmasını sürdürüyoruz. Yine Karacaören Caddesi üzerinde, burada ikamet eden vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı getirecek olan yeni imar yolunu da açıyoruz. Tüm hızıyla devam edecek olan çalışmalarımızın halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
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