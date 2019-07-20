0553 313 94 23

Hacılar’da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Hacılar’da, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile 41 Kere Maşallah isimli toplu sünnet şöleninin ikincisi düzenlendi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:47
Hacılar’da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Hacılar’da, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile 41 Kere Maşallah isimli toplu sünnet şöleninin ikincisi düzenlendi.


15 Temmuz Şehitler Parkı Hacılar Kafe Restoran’da gerçekleştirilen toplu sünnet şölenine, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Muhtarlar, Sünnet olan çocukların, aileleri ve vatandaşlar katıldı.


41 Kere Maşallah Toplu Sünnet Şöleninde, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kaymakam Haluk Sezen’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “12 yavrumuzun sünnetleri yapıldı. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız. İnşallah adı üzerinde 41 kere maşallah diyoruz. Bilindiği üzere gençlerimizin yavrularımızın bir sünneti yerine getirmiş olmaları da devletimiz vasıtasıyla, bizim için ayrıca gurur kaynağı ve onur kaynağı. İnşallah o yavrularımızda buralarda vatanımızın her köşesinde güzel hizmetler yaparlar. Bu şanlı bayrağımızın gölgesinde aziz vatanımızda Rabbim onlara hayırlı işler, güzel işler yapmayı nasip eyler. Bir ömür boyu aileleri başta olmak üzere o yavrularımıza da sağlık diliyorum. Sıhhat diliyorum. Sünnet zaten sağlıktır, sıhhattir. İnşallah yavrularımızda sağlıklı bir şekilde Rabbimin izniyle ömürlerini sürerler.” ifadelerini kullandı.


Daha sonra kürsüye gelen Kaymakam Haluk Sezen ise “12 çocuğumuz erkekliğe adım attılar. Bu güzel günde sizleri de davet ederek aslında belediyemiz ve kaymakamlığımızın ortak işbirliğini bir kere daha kanıtlamış olduk. Çünkü artık burada her çalışmamız her icraatımızı belediyemizle ortak yapıyoruz ki iki kardeş kuruluş olduğu için bunlar. Bizler sosyal yardımlaşma vakfı olarak mütevelli heyetimiz burada. 41 kere maşallah projesinin geçen yıl birincisini bu senede ikincisini yaptık. Yine ortak bir çalışma oldu. Biz çocuklarımızın sünnet işlemlerini yaptık. Sağolsun başkanımızda bu işin eğlence ve aslında en güzel kısmını yapıyor sağ olsun var olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Vakıf üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü kararı ortak alıyoruz.” şeklinde konuştu.


Sünnet şöleni, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek tarafından yapılan duanın ardından, şölen pastasının kesilmesi ile devam etti.


Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile düzenlenen, 41 Kere Maşallah isimli 2’inci toplu sünnet şöleninde sünnet heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri, canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Migren en yaygın beyin hastalığı
    1. Migren en yaygın beyin hastalığı
    2. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
    3. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    4. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    5. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    6. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    7. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    8. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    9. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    10. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    11. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    12. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    13. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    14. Bitlis’in düşman işgalinden..
    15. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    16. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    17. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    18. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    19. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    20. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    21. Malını sevmenin ölçüsü
    22. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    23. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    24. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    25. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    26. ‘Altınkale’ projesi, 40 bin metrakare..
    27. İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?
    28. Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 10..
    29. Husilerden Suudi Arabistan'daki hava..
    30. Mazeretlere sığınana ders
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'