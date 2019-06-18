Hacılar’da kentsel dönüşümde 2. Etap yıkım çalışmaları başladı

Hacılar’da gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak 2’inci etap konutlar için yıkım çalışması başladı. Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, vatandaşlarla birlikte evlerin yıkımını gerçekleştirdi.

Hacılar tarihinin en büyük projesi olan ve ilçeye bin 101 konutun yapımı ile modern bir görünüm kazandıracak olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 1’inci etap 200 konutun teslim edilmesinin ardından yapılacak diğer etaplar için yıkım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada evlerini boşaltan hak sahiplerinin 10 hektarlık bir alanda 612 konutun yıkımı gerçekleştiriliyor. Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte yıkım alanını gezen Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, burada yetkililerden bilgi aldı. Temsili olarak bir vatandaşın evini balyozla yıkan Başkan Vekili Tuğrul, “Hacılar Belediyesi olarak ilçemizin modernleşmesi ve vatandaşlarımızın konforlu konutlarda ikamet etmeleri için başlattığımız Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2018 yılı sonu itibari ile birinci etap 200 konutun teslimini yapmıştık. Şimdi de 13 hektarlık proje alanımızın kalan 10 hektarlık kısmında bulunan 612 konutun yıkımını yapıyoruz. Buradaki harabe durumundaki konutların kaldırılmasının ardından diğer etapların inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bizlere bu projenin gerçekleşmesinde destek olan vatandaşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Evini temsili olarak yıkan vatandaşlar ise; “Yıllardır bu mahallede oturuyoruz. Evlerimiz eski ve kullanışsızdı, alt yapımız yetersizdi. Artık bundan sonra modern konutlarda yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Başta Belediyemiz olmak üzere tüm yetkiliklere teşekkür ediyoruz” şeklinde duygularını ifade ettiler.