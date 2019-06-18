Hacılar’da el sanatları sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde düzenlenen Kaymek Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği el sanatları sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ve giyim, ev tekstili, rölyef, filografi, tel kırma, takı tasarımı, ahşap boyama ve kanaviçe türünde birbirinden güzel eserin görücüye çıktığı sergiye Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, yapılan çalışmaların bulunduğu stantları gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan protokol üyeleri, büyük emekler vererek ortaya birbirinden güzel tasarımlar çıkartan kadınları tebrik etti. Hanımlar da yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezinde açılan sergi, vatandaşlar tarafından üç gün boyunca gezilebilecek.