0553 313 94 23

Hacılar’da cadde ve sokaklara kilitli parke

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 11:07
Hacılar’da cadde ve sokaklara kilitli parke

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için ilçe genelinde özellikle ara cadde ve sokaklarda kilitli parke çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Özdoğan; “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak için yaptığı, kilitli parke çalışmaları ilçe genelinde tüm hızı ile devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Yediağaç Caddesi, Derin Çıkmazı, Eşmecik Caddesi, Putur Arası Sokak, Tıngıroğlu Sokak, Bilge Çıkmazı, Çiftlik Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    2. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    3. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    4. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    5. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    6. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    7. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    8. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    9. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    10. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    11. AK Parti Grup Toplantısı
    12. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    13. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    14. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    15. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    16. Her şehid bir iz bırakır..
    17. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    18. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    19. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    20. Kabine revizyonu olacak mı?..
    21. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    23. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    24. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    25. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    26. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    27. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    28. DSİ’ye genç müdür atandı
    29. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    30. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı