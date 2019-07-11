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Hacılar’da büyük dönüşümde yeni konutlar için yıkım tamamlandı

Hacılar’da Kentsel Dönüşüm Projesi 2.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:38
Hacılar’da büyük dönüşümde yeni konutlar için yıkım tamamlandı

Hacılar’da Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap kapsamında yapılacak yeni konutlar için yıkım çalışması tamamlandı.


Hacılar tarihinin en büyük projesi olan ve ilçeye bin 101 konutun yapımı ile modern bir görünüm kazandıracak olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, yapılacak diğer etaplar için yıkım çalışması tamamlandı. Yapılan yıkım çalışmasında 10 hektarlık alanda 612 bağımsız yapının yıkımı, 22 günde tamamlandı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Hacılarımıza güzellikler katmak amacıyla yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 10 hektarlık alanda gerçekleştirdiğimiz yıkım çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Haziran ayında başladığımız çalışmaların 22’nci günündeyiz. 10 hektarlık alan büyük bir alan. Yıkım çalışmaları kazasız belasız sona erdi. Bundan sonraki süreçte tesviye çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızın bu yaptığımız çalışmalardan zarar görmemeleri için azami gayret gösterdik. İnşallah bu projelerle ilçemize güzellikler katmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız yaptığımız plan doğrultusunda devam ediyor. Yakın bir zamanda yeni yapacağımız konutların temelini atacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:38
  1. doğa

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