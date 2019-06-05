0553 313 94 23

Hacılar’da Birlik ve Beraberlik Mesajı

Hacılar İlçesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Programı, Bayramın birinci günü gerçekleştirildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
Hacılar’da Birlik ve Beraberlik Mesajı

Hacılar İlçesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Programı, Bayramın birinci günü gerçekleştirildi.



15 Temmuz Şehitler Parkı, Hacılar Kafe Restoran’da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Protokolü, Parti ve Oda temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.



Hacılar İlçesi geleneksel bayramlaşma töreninde açılış konuşmasını yapan ve başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı’nı kutlu bir şekilde Allah’ın izniyle sonlandırmış bulunduklarına vurgu yaparak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “İlçemizde yıllardır süre gelen birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın açık bir ifadesi, göstergesi olan Ramazan’ı çok güzel bir şekilde geçirdik. Bizler, bu ilçede dün olduğu gibi bugünde hiç durmadan bu güzel vatan için çalışacağız, çabalayacağız.Biz çalışacağız Hacılar kazanacak. Hepinizin Bayramını mübarek eyliyorum. Allah’ın selameti rahmeti bereketi üzerinize olsun” dedi.,



Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, “Cenabı Allah’a şükürler olsun rahmet, mağfiret, bereket ve günahlardan kurtuluş vesilesi olarak idrak ettiğimiz Ramazan Ayı’nı huzur içerisinde geçirdik. Ama en önemlisi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olarak telakki ettik. Elbette bu dayanışmanın da gerek ilçe olarak gerek şehir olarak gerekse ülke olarak inşallah bereketini yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Çalışacağız çok çalışacağız. Özellikle Hacılar Belediye Başkanımız Bilal kardeşimizle Büyükşehir olarak el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde Hacılarımızın daha iyi konum ve duruma gelmesi için daha güzel hizmetlerle buluşması için gayret edeceğiz. Yollar yapılır, kaldırımlar yapılır, kanalizasyon hizmetleri yapılır ama insana olan yatırım asla göz ardı edilmemeli. İnsana olan yatırım mutlaka yapılmalıdır. Biz sizleri çok seviyoruz. Hacılar denince içimizi bir sıcaklık basıyor. Her yönüyle Hacılarımızın gönlümüzdeki yeri başka biz sizleri seviyoruz” şeklinde konuştu.



Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Biz Hacılar’a her geldiğimizde buradan birliğin, beraberliğin, dayanışmanın hep beraber olmanın beraber hissetmenin ve aynı yöne bakmanın hazzını hamd olsun alıyoruz. Hacılar’ın gelişmesine, büyümesine, ilerlemesine Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bizlerinde yapacağı desteklerle, bizlerin de vereceği omuzlarla beraber inşallah ben çok daha güzel yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Türkiye gerek siyasi gerek idari gerekse sosyal olarak çok farklı olaylarla beraber büyümesine devam ediyor. Bugün Müslümanların zulme uğradığı ve bırakın İslami, insani olarak katliamların sınır tanımazlığıyla beraber yürütüldüğü Suriye’de, İdlib’de, Irak’ta ve etrafımızda terör örgütlerinin çokça eylem yapmaya çalıştığı bir ortamda bizler hamd olsun dimdik ayaktayız. Bu güzel ülkemizin birliğine, beraberliğine ve bölünmez bütünlüğüne hep beraber inşallah katkı koymaya çalışacağız. Biz bu duyguların gölgesi altında şu anda Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Hacılar’da siz değerli kardeşlerimle bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.



Bayramlaşma töreni, Hacı Ali Çakıcı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın duası ve protokolün vatandaşlarla bayramlaşması ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden görev bekliyor”
    1. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    2. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    3. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    4. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    5. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    6. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    7. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    8. Su yılanları yakın takipte
    9. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    10. Şemdinli balında üretim zamanı
    11. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    12. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    13. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    14. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    15. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    16. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    17. "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür..
    18. Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni..
    19. TOHM'da durmak yok
    20. Çankaya’nın 7/24 açık kütüphane sayısı..
    21. Belediye Başkanları Birliği'nden..
    22. Polislerden sürücülere bayram..
    23. İzmir Körfezi’nde boru kurdu
    24. Denizli'de alkollü sürücünün çarptığı..
    25. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en..
    26. "Kanun" sanatçısından 81 ilde..
    27. Abla ve ağabeylerinden çocuklara..
    28. Korsanla mücadelede teknolojinin son..
    29. MediaMarkt'ta akıllı çocuk saatlerinde..
    30. Kartallıoğlu’ndan umutlu açıklama
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor