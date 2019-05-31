0553 313 94 23

Hacılar Ramazan Bayramı’na Hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan RamazanBayram’ı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:07
Hacılar Ramazan Bayramı’na Hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan RamazanBayram’ı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.


Belediye olarak vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ilçe genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, ilçe mezarlığının yansıra, Karpuzsekisi, Sakar Çiftliği ve Seher Dede mezarlıklarında temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.


Özdoğan “Yaklaşık 15 gün kadar öncesinde neler yapılacağına dair gerekli ön hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Son 15 gündür de başta mezarlıklarımız olmak üzere ilçemizin genelinde her zaman yaptığımız faaliyetlerimize tüm hızımızla da devam ettik. İlçemizde arefe günü çok yoğun geçmekte. Bayramımız da çok yoğun bir katılımla gerçekleşmektedir. Huzur içerisinde bir bayramın geçmesi için gerek camilerimiz gerekse parklarımız, bahçelerimiz başta olmak üzere her türlü temizlik çalışmasını tamamladık. Geçmişlerimize olan saygımız, halkımıza olan hizmet anlayışımızla bu bayram hazırlığını da tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle arifemizi, bayramımızı yaklaşan kadir gecemizide hayırla geçmesini temenni ediyorum. Tüm İslam Alemine de hayırlı olsun diyorum.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    1. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    2. Yunus Emre Elektrik Santrali de satışa..
    3. Kayseri koruyucu ailede 4. sırada
    4. Bitlis’te, bayram öncesi denetlemeler..
    5. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    6. Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor
    7. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    8. TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    10. Bayram öncesi o yollar açıldı
    11. BEÜ ailesi iftarda bir araya geldi
    12. Yurtta hava durumu
    13. TRSM’den huzurevi sakinlerine bayram..
    14. Pençe Harekatı sürüyor… Ele geçirilen..
    15. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    16. Kazımkarabekir MYO’da mezuniyet coşkusu
    17. Suudi Arabistan’nın idam kararları..
    18. Tekstil fabrikasındaki yangın korkuttu
    19. Bitlis Belediyesi, çocukları tiyatro..
    20. Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti..
    21. MSB: "Pençe Harekâtı kapsamında..
    22. Hasan Kaçan'ın paylaşımı Twitter'ı..
    23. FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi..
    24. Ege’nin en büyük camisinde çalışmalar..
    25. Bilet değişikliği için son gün
    26. Bulanık’taki yetim ve öksüz..
    27. Fırtına, külleme hastalığı ve fındık..
    28. Direksiyon başında fenalaştı: 2 yaralı
    29. MSB: "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019..
    30. Tütüne ceza 1 yıl ertelendi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta