0553 313 94 23

Hacılar "hicretin kutlu durağı"nda

Hac görevini tamamlayan Müslümanlar Mekke'den ayrılarak kafileler halinde Hz. Peygamber'e hicretinde kucak açan "nurlu şehir" Medine-i Münevvere'ye ulaşmaya başladı - Hacıların Medine'de ziyaret ettiği mekanların başında "Peygamberin mescidi" Mescid-i Nebevi, 10 bin dolayında sahabe mezarının yer aldığı Cennet-ül Baki, Uhud ve Hendek savaşlarının yapıldığı yerler ile Hz. Hamza'nın kabrinin bulunduğu Uhud Şehitliği, Kıbleteyn ve Kuba mescitleri geliyor

16 Ağustos 2019 Cuma 09:21
Hacılar "hicretin kutlu durağı"nda

MEDİNE (AA) - Hac görevini yerine getirerek Mekke'deki ziyaretlerini tamamlayan Müslümanlar, "hicretin kutlu durağı" Medine'ye ulaşmaya başladı.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Hicaz bölgesinde, Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde yer alan Medine, Hz. Muhammed'e hicretinde kucak açan şehir olarak Müslümanlar için önemli bir yere sahip.

"Allah'ın resulünün nuruyla aydınlanmış şehir" anlamına gelen "Medine-i Münevvere", hicretten sonra İslamiyet'in önemli eserlerine de ev sahipliği yapan kutlu bir belde.

Medine'ye kafileler halinde otobüslerle gelip konaklayacakları otellere yerleşen hacılar, ilk olarak Hz. Peygamber'i selamlamak için Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) gidiyor.

Hicretin ardından Hz. Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar, önce Hz. Peygamber ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor, ardından son peygamberin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor.

Hz. Muhammed'in "Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir." hadisiyle Müslümanlar, Ravza-i Mutahhara'yı yeryüzünün en değerli yerlerinden biri olarak görüp ibadetlerini bu alanda yapabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Kutsal şehri ziyarete gelenler daha sonra Mescid-i Nebevi'nin yanında, 10 bin civarında sahabe mezarının bulunduğu Cennet-ül Baki'ye geçerek Hz. Peygamber'in kızları, eşleri, oğlu İbrahim, torunu Hz. Hasan ile amcası Hz. Abbas'ın kabrinin de yer aldığı mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

- Kuba ve Kıbleteyn mescitleri

Hacılar, şehrin çeşitli yerlerindeki kutsal mekan ve alanlara da kafile başkanlarının mihmandarlığında ziyarette bulunuyor. Bu mekanların başında da Kuba ve Kıbleteyn mescitleri, Uhud ve Hendek savaşlarının yapıldığı yerler ile Hz. Hamza'nın kabrinin bulunduğu Uhud Şehitliği geliyor.

Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra 14 günlük sürede inşa ettirdiği, kendisinin de bizzat inşasında çalıştığı Kuba Mescidi, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılıyor. Hz. Muhammed'in özellikle cumartesi günleri ziyaret etmeye önem verdiği mescitte kılınan iki rekat namazın umre sevabına eş değer olduğu belirtiliyor. Hacılar bu nedenle ziyaretleri sırasında burada namaz kılmayı ihmal etmiyor.

Kıbleteyn Mescidi de (iki kıbleli mescid) ilginç hikayesiyle hacıların uğrak yerlerinden oluyor.

İslamiyet'in ilk dönemlerinde Müslümanlar yüzlerini Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılıyordu. Hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra Hz. Peygamber, Selemeoğulları Mescidi'nde ashabı ile öğle namazı kılarken gelen vahiyle cemaatin artık yüzünü Mescid-i Haram'a (Kıble'ye) dönerek ibadet etmesi emredildi.

Böylece Kudüs'e doğru dönülerek başlanan namaz Kabe'ye yönelinerek tamamlandı. Bu nedenle mescit "iki kıbleli" olarak anılmaya başlandı.

- Hendek ve Uhud savaşlarının yaşandığı mekanlar

Hendek Savaşı'nın yaşandığı ve savaş sırasında Hz. Peygamber ile sahabenin namaz kıldıkları ve dua ettikleri, sonraki dönemlerde de yedi küçük mescidin yapıldığı Yedi Mescitler (Mesacid-i Seb'a) bölgesi de hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Medine'ye 5 kilometre uzaklıktaki Uhud Dağı ise güneşin etkisini kısmen daha az gösterdiği sabah ya da ikindi sonrası vakitlerde geziliyor.

Burada Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza'nın da aralarında bulunduğu Uhud şehidi 70 sahabenin kabrinde dua eden hacılar, Uhud Savaşı sırasında stratejik önemi sahip Okçular Tepesi'ne çıkıyor.

Hacılara eşlik eden kafile başkanları burada yaşanan savaşa dair bilgileri yerinde hacılara detaylarıyla aktarıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:21
  1. HAC2019
  2. Hz. Muhammed
  3. Medine
  4. Peygamber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı
    1. Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef..
    2. Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret..
    3. Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    4. Haziranda sanayi üretimi azaldı
    5. Türk Telekom’un yerli yapay zeka..
    6. 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
    7. Sanayi üretimi Haziran’da azaldı
    8. Vampire Facelift uygulamasıyla genç..
    9. Aksaray’da otomobil şarampole..
    10. Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti..
    11. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    12. (Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç..
    13. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    14. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    15. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    16. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    17. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    18. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    19. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    20. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    21. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    22. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    23. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    24. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    25. Başkan Geylani, içme suyu..
    26. Eş mezara, koca cezaevine
    27. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    28. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    29. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    30. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler