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Hacılar Belediyesi’nde İkramiye Sevinci

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışanların maaşlarının ve ikramiyelerinin ödendiğini söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:06
Hacılar Belediyesi’nde İkramiye Sevinci

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışanların maaşlarının ve ikramiyelerinin ödendiğini söyledi.


Hacılar Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödendiğini belirten Başkan Bilal Özdoğan, “Belediye bünyemizde hizmet veren taşeron kadrosunda çalışan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin Bayram öncesinde alın teri kurumadan ikramiyelerini ve maaşlarını ödedik, inşallah güle güle harcasınlar. Aslında işçi arkadaşlarımız her ayın 5 ile 10 arasında maaşlarını alırken, bayramımızın daha öncesi bir tarihe denk gelmesi nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, sevdikleri, aileleri ile daha huzurlu bir bayram geçirmeleri açısından da çalışanlarımızın tüm maaşları bayram ikramiyeleri de hesaplarına yatmış oldu. Bu vesile ile emek veren, hizmet veren tüm çalışanlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum.“ dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:06
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