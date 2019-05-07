0553 313 94 23

Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20.

07 Mayıs 2019 Salı 11:31
Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Mayıs Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 12 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Vatanımızın savunması adına mücadelede şehit olan kardeşlerimiz, askerlerimiz subaylarımız oldu. Cenabı haktan onlara rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ramazan Ayı’na da girmiş bulunuyoruz. Bu Ramazan’ı da Rabbim bizlere sağlıkla, sıhhatle geçirmeyi nasip etsin inşallah. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlara vesile olsun. Bizler de inşallah ilçemizde gerekli birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön gördüğü, el verdiği tüm iş ve işlemleri de yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Hacılar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının birinci gündem maddesinde yer alan Memur-Sen Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası’nın 18.04.2019 tarih ve 1 sayılı ’Yarışma Ödül’ konulu yazısı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.


Gündemin ikinci maddesinde ise 25.04.2019 tarih ve 948 sayılı Aşağı Mh. 43448 ada 43 nolu parselin, belediye adına satış talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise 2018 yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesabı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı
    1. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı
    2. TÜFAD’dan Manisa Büyükşehir..
    3. FETÖ'cü hainlerin taktikleri deşifre..
    4. Başkan Büyükkılıç halkla birlikte,..
    5. Öğretmenin örnek hareketi
    6. Kahraman hostesler onlarca insanın..
    7. Vatan Partisi'nin adayından çekilme..
    8. İstanbul’da otomobil hırsızları..
    9. Uzman onayı olmadan oruç tutmayın
    10. Erzurum’da Trafik Haftası etkinliği
    11. Büyükşehir Belediyespor’dan atletizm..
    12. Forum Mersin’de Oğuzhan Koç rüzgarı
    13. Trump savaş suçlusu askeri affetti
    14. Trump’a yakın isim teslim oldu!..
    15. Şehitkamil’deki yetimlerin yüzü güldü
    16. Köylülerin 60 yıllık geleneği
    17. TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri
    18. Reuters muhabirleri serbest bırakıldı
    19. Bursaspor küme düşme hattına "demir..
    20. Şehzade Korkut'un "külahı" 123 yıl..
    21. Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis..
    22. Özbekistan'daki yeni petrol sahasında..
    23. 11 Nisan Külliyesi’nde çalışmalar..
    24. İmamoğlu emretti! Gezi zekalı..
    25. İslahiye’de Bağımlılık Gönüllüleri..
    26. “İslam’da Stres Yönetimi ve Öfke..
    27. İl Sağlık Müdürlüğü’nün yatırımları..
    28. Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer..
    29. Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
    30. Çatıdan atladı, branda üzerinde..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    İmamoğlu'na "Atatürk" dedi Kemalistler bile isyan etti
    İmamoğlu'na "Atatürk" dedi Kemalistler bile isyan etti
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak