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Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:33
Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 5 madde görüşülerek karara bağlandı.


Gündemin birinci ve ikinci maddesinde yer alan 2019/2 ve 2019/3 nolu İmar Komisyon Raporları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3’üncü maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2019 tarih ve 149 sayılı yazısı görüşülerek kabul edildi. Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 4’üncü ve 5’inci maddelerinde yer alan 2019/2 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Kentsel dönüşüm alanı C tipi dairelerin tahsisi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:33
  1. doğa

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