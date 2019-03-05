Hacılar Belediye Meclisi son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Mart ayı son meclis toplantısını gerçekleştirdi.







Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Meclis Toplantısına Başkanlık eden Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, burada yaptığı konuşmada, “2014 - 2019 dönemi son meclis toplantımızı yapıyoruz. Ben buradan öncelikle Meclis Üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Daire Müdürlerimizle ve belediye çalışanlarımızla bu 5 yıllık dönemde, mümkün mertebe imkanlarımızın el verdiği şekilde iyi niyetle hizmet etmeye çalıştık. Allah bundan sonra ki gelecek, seçilecek meclis üyelerimize, başkanımıza da kolaylıklar versin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada kendisi yok. Doğan Başkanımıza da yine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek Başkanımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.







2014 - 2019 döneminin son meclis toplantısında 1 asıl ve 2 ek olmak üzere toplam 3 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantının birinci gündem maddesinde, Mülkiyeti hisse oranında Belediyemize ait taşınmazların satış trampası, tahsisi ve özel mülkiyete konu taşınmazın satın alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.







Meclis toplantısının 1’inci ve 2’inci ek gündem maddelerinde ise Ayşe Çavuş ve Hayriye Başdağ’ın şartsız bağış ve tahsis talepleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı ve Meclis Üyeleri alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.